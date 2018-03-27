睡得好更健康 兒童節幫寶寶換張好床

2018-03-27 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱台北報導



Order綠色床墊主打環保、健康。 圖／Order提供 分享 facebook

兒童節即將到來，床寢業者轉攻幼兒床具，寶寶睡得好、頭腦自然好；此外，綠色床墊也是趨勢。

10Days for kids是國內少數專為保護脊椎、提高嬰幼兒睡眠品質設計的寢具，採用美國太空科技減壓棉，具減壓防震低回彈力特性，可正確承托脊椎幫助寶寶健康成長，10Days for kids協理林文星表示，嬰幼兒皮膚敏感脆弱，對化學物質的耐受力較差，建議選用有機棉機能床枕，此系列產品獲ECOCERT、GOTS有機棉雙認證，為100%親膚性有機棉，無毒染整、無螢光濟、甲醛及重金屬等有害物質，可減少嬰幼兒接觸有害化學物質。

10Days for kids歡慶兒童節，即日起至4月2日精選商品全面特惠，有機棉可水洗透氣嬰兒床墊原價19,800元，特價15,888元(加贈嬰兒枕、口水巾、多功能萬用夾及寶寶包巾)；成長型幼兒健康床墊原價15,800元，特價12,888元(加贈成長型嬰兒枕)；有機棉可水洗幼童枕原價3,980元，特價2,988元，活動期間另有加價購及滿額禮。

10Days for kids象寶寶午安枕，原價2,300元，特價1,588元。 圖／10Days提供 分享 facebook

Order主打的綠色床墊，研發標榜「綠色」、「無毒」，整張床墊內部材質完全符合低甲醛、低汙染、不含有毒化學物質，擁有SGS檢驗合格之進口100%天然乳膠及精織環保白棉；另一特色，是為台灣人量身訂做。因應台灣天氣潮濕悶熱，床墊容易發霉或孳生塵螨，使用加入桉樹纖維的天絲棉做床墊表布；同時，符合人體工學設計，區分為三個區段，使用不同軟硬度的彈簧，讓身體各部位都能獲得舒適的支撐。