香奈兒CHANEL頂級珠寶 獅王回歸

2018-03-28 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



Legendary戒指，18K白金鑲嵌超過230顆鑽石，及1顆總重4.01克拉梨形切割豔黃黃鑽。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

今年年初香奈兒於巴黎高級訂製服週期間在芳登廣場18號總店，發表全新頂級珠寶「LESPRIT DU LION」系列，預計將於4月中旬抵台巡展一個月。顧名思義，該系列珠寶以香奈兒女士所屬的獅子座為創作靈感，透過不同造型的獅子圖騰珠寶，展現香奈兒女士大膽、自由、不羈的精神。同時，全新的設計元素「鍊結」也首次出現於香奈兒的珠寶中，用以襯托獅子獨特的性格與權威的風範，

香奈兒女士於康朋街31號寓所內與獅子擺飾合影。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

延續2013年推出的「SOUS LE SIGNE DU LION」頂級珠寶系列，2018年的「LESPRIT DU LION」，也同樣以香奈兒女士所屬的獅子星座為全系列珠寶的創作中心，並更進一步闡述獅子的氣質。8月19日生的香奈兒女士曾說過：「我誕生在獅子座，所以我就和獅子一樣，運用爪子保護自己免於受到傷害。」香奈兒女士情迷一切標誌、符號和數字，喜歡讓各式各樣的物件和幸運符號圍繞在自己身旁，而將爪子踏在地球上、以利爪掌控世界的獅子，也成為香奈兒女士位於巴黎康朋街31號寓所內的陳設，鍍金青銅或雲石雕琢，端坐於桌上，或化身為壁爐台的木雕，展現獅子征服者不凡的氣勢 。

以多層次鍊結展現獅子氣勢的Eternal項鍊，18K白金，鑲嵌5顆梨形切割鑽石、8顆圓形切割鑽石、2顆橢圓形切割鑽石、22顆花式切割鑽石及2039顆明亮式切割鑽石。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

「LESPRIT DU LION」53款獅子為主題的頂級珠寶作品，正是以香奈兒女士寓所內足踏地球的威尼斯獅子擺設為藍本。她從多次造訪的這座義大利城市，以足踏地球的飛獅為市徽，守護城市、威風凜凜的模樣，化為珠寶，代表著香奈兒女士畢生對自由的渴望，亦反映了她的內心世界。大量出現的鍊結設計，靈感回溯當年香奈兒女士大膽以英國紳士風格訂製西服中的鍊節元素於斜紋軟呢套裝設計中，透過Intuitive、Dazzling等子系列飾以鍊節的獅子造型珠寶，凸顯權威、彰顯萬獸之王的姿態，Eternal子系列更以多層次項鍊、手鐲，凸顯王者之尊的獅子氣魄。

香奈兒女士寓所內的金色獅子擺飾，腳踩地球象徵征服全世界。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

而全系列作品更不乏融合當代配戴習慣和美學的開放式以及不對稱設計，展現摩登、現代的時尚感。除了白金、鑽石、黃金之外，也大量運用金黃色調的綠柱石及帝王拓帕石等以往較少出現的寶石，更為傳神地描繪康朋街香奈兒寓所內所陳設的金色獅子，也凸顯氣宇非凡的威凜的獅吼姿態。

香奈兒女士寓所內的獅子擺飾。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

造型搖滾而摩登的Brilliant戒指，18K白金及黃金鑲嵌8顆圓形切割橘色石榴石、26顆圓形切割黃色藍寶石、19顆日本養珠、8顆棕色鑽石及284顆鑽石。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

結合圖騰式鍊節及拓帕石的Passionate手鐲，18K黃金鑲嵌1顆橘色拓帕石、1顆圓形切割鑽石及1顆明亮式切割鑽石。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

不對稱設計的Dazzling耳環，18K黃金鑲嵌4顆總重約26.69克拉橢圓形切割黃色綠柱石及39顆明亮式切割鑽石。 圖／香奈兒提供 分享 facebook