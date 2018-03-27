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4K投影夯 到高雄國際HI-END音響大展感受視覺衝擊

2018-03-27 21:43聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

Optoma 4K智慧家庭劇院投影機 UHD51A，建議售價59,900 元。圖...
Optoma 4K智慧家庭劇院投影機 UHD51A，建議售價59,900 元。圖／奧圖碼提供
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南台灣發燒友們有福了！高雄國際HI-END音響大展將於3月29日至4月1日於高雄國賓大飯店（高雄市前金區民生二路202號）舉行，呼應現代人越來越重視家庭影音娛樂的需求，今年品牌紛紛推出4K畫質的家庭劇院投影機，讓消費者在家就能獨享最舒適的觀影體驗。

EPSON專為影音發燒友量身打造的豪華家庭劇院投影機EH-TW8300，具有2,500高流明度及1,000,000：1超高對比度，搭載增益4K影像輸出技術，在家也能輕鬆享受4K品質的極致細膩畫質，對應BT.2020的高動態範圍成像優化技術（HDR），讓影像色彩真實呈現，隨時感受身歷其境的絕美大畫面。而同級唯一內建電動鏡頭及10組鏡頭記憶功能，加上大範圍鏡頭位移，讓室內空間利用更彈性。除了於展覽期間購買指定機種即贈送OSIM uMoby捏捏樂按摩機OS-226乙台（市價5,880元），自即日起至2018年6月30日止，保固再升級，上網登錄即享五年全保，包含工資及零件，燈泡可享四千小時或三年保固，讓熱愛影音娛樂的品味玩家看得更盡興、安心。

而宏碁近期也積極布局4K UHD投影機市場，首次推出搭載最新0.47吋DLP DMD晶片的4K HDR UHD投影機新品Acer V6810及Acer H6810，約A4大小、重量4公斤，是全球體積最小的4K UHD投影機，其中Acer V6810內建2,200高流明亮度、具備RGBRGB 6節點色輪技術，以及Acer獨家ColorPurity廣色域技術，可還原影像真實色彩，層次更細膩，另外也支援國際影視色彩標準的Rec. 709色域、符合sRGB標準，更精準表達影像色彩。重點是售價不到四萬元，還享有宏碁三年保固服務。

另外，Optoma奧圖碼也將在現場展示全球第一台結合4K投影與智慧語音功能的4K智慧家庭劇院投影機UHD51A，特別與投影幕品牌合作，於展期每日16至17時舉辦4K智慧家庭劇院體驗會。以4K智慧家庭劇院投影機UHD51A，搭配美國億立銀幕120吋Cine White 4K劇院雪白幕，讓消費者實際感受語音系統及4K投影所帶來的智慧生活新革命。凡報名參加每日體驗會者，即有機會抽中得利影視「熱門電影UHD+BD雙碟限定版」乙份。

報名請洽：https://www.optoma.com/tw/events/

宏碁積極布局4K UHD投影機市場，四萬有找超划算。圖／宏碁提供
宏碁積極布局4K UHD投影機市場，四萬有找超划算。圖／宏碁提供
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Acer V6810 4K UHD投影機，建議售價39,900元。圖／宏碁提供
Acer V6810 4K UHD投影機，建議售價39,900元。圖／宏碁提供
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Epson EH-TW8300家庭劇院投影機，建議售價109,000元。圖／EP...
Epson EH-TW8300家庭劇院投影機，建議售價109,000元。圖／EPSON提供
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