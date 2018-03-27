吸台客 日本北關東三縣推田園旅遊

2018-03-27 21:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣去年赴日本旅遊人次多達400多萬，台灣虎航26日開航日本茨城的定期包機，令北關東地區包括茨城縣、群馬縣和枥木縣等三縣政府相當振奮，為吸引台灣旅客前來旅遊，推出據當地田園風味的景點與遊程，而我星雲法師也看中群馬一處良好視野與風光的寶地，在此開山，4月21日將全部完工。

茨城地廣遼闊、土壤肥沃、山海產及觀光資源都非常的豐富，茨城坐擁日本三名園之一的偕樂園，還有賞花勝地的常陸海濱公園，春天有水仙花、櫻花和當地特有的粉蝶花，由於種植動輒數百萬株，一片花海煞是迷人，另外，茨城的名物雖然以納豆聞名，但是哈密瓜、常陸牛、鮟鱇魚及明太子等，都是造訪茨城不能錯過一試的當地美食。

而群馬縣是電影「頭文字D」故事的發生地，縣內也是以農產、花卉著稱，具有濃郁的田園風味，例如伊香保綠色牧場，種植了百餘株的櫻花，4月盛開園區內可說是一片花海，相當漂亮，且園區內還有牧羊犬表演牧羊和驅趕羊群回園區的活動；在牧場上方，我星雲法師購地6萬坪，費時四年興建日本佛光山法水寺，遊客來此除欣賞山林景色外，還可感受佛法的莊嚴與寧靜。

至於栃木縣除了可以到農場採草莓外，必推旅遊景點「日光江戶村」。這是個重現江戶時代街道的主題樂園。因為重現的完整度高，讓人彷彿真的置身在江戶時代一般，廣受好評!尤其是在外國觀光客中非常有人氣。不只是硬體的設備，遊客本身也能打扮成武士或忍者、藝妓等等。忍者怪怪亭、戲劇小屋、屋形船等等設施也能讓您充分體驗江戶時代的生活、文化。

台灣虎航26日開航日本茨城的定期包機，令北關東地區包括茨城縣、群馬縣和枥木縣等三縣相當振奮，為吸引台灣旅客前來旅遊，推出據當地田園風味的景點與遊程。記者楊文琪／攝影 分享 facebook