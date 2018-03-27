張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在台北復興SOGO專門店擴大營業，男士專區全新開幕，Matchpoint、Taiga包款系列也在此專門店率先發表，活動嘉賓謝佳見笑著默認自己是品牌的VIP，「我去哪裡旅行都一定要去逛LV，從16歲開始購買精品，就受爸爸影響一定要買LV。」

這一年來他以放空的心情到處旅行，對於路易威登在台北復興SOGO開設男士專區感到相當開心，覺得多了一個可以常來的地方，講到近期購入的Outdoor系列皮夾他眼睛都亮了，被問到累積的消費數字他微笑不語，只說裝潢都會特別為包包設想，「留空間讓所有的包包可以好好睡覺，為日益增加的包款買更大的房子滿好的，可以敦促自己勇往直前，有這個夢想很好。」張軒睿則表示他身上穿的襯衫寫滿了城市的名字，讓他很想去旅行，但打算到了30歲之後再以「一次享受」的大滿足去旅行，目前只能打算克服怕水的心態去學衝浪，「因為會衝浪的男生還滿帥的」。

鍾承翰邁入拍完戲的空檔期，正好可以接手帶小孩，他表示兒子翰寶相當好帶，只有餓不得的問題，已經可以睡過夜實屬嬰兒界的天使行為；為了引起翰寶注意，他也因此變成動作、聲音都相當浮誇的爸爸。路易威登復興SOGO專門店男士專區大約30坪，裝潢即是以2018春夏的島嶼風情和極限運動為主題，牆面裝飾也夏威夷花卉熾烈的藍、紅色系，甚是搶眼。朴寶劍、孔劉都曾詮釋的花卉烏干紗雙層襯衫、撞色針織衫等，都是潮流新品，此外，延續自風帆、攀岩、登山等元素的細節，相對帶來活潑輕快的夏日風情。LOUIS VUITTON的字樣，變換為新的圖形字串、隱藏在紋飾中，或是和城市名稱組合成為襯衫上的印花，合身的彈性運動服飾，靈感來自流線型的潛水、衝浪服裝，演繹旅行的律動和男人味。

在店內也陳列全新的包款系列，包括Matchpoint系列，後背包款式以Damier帆布打造，束口搭配拉鍊設計更為實用，兼具都會與運動風；Damier印花的Hybrid包款則可手提、斜背及後背，增加造型趣味。此外，Taiga系列的Bumbag腰包，皮革鑲飾增添奢華氛圍，低調且輕巧，受歡迎的Apollo後背包則推出全新石色，帶來視覺上的新鮮感。

張軒睿穿白色logo字母短袖襯衫32,600元、黑色西裝褲價格未定、黑色刺繡皮質休閒鞋27,600元、Tambour All Black腕表17萬9,000元。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

張軒睿穿白色logo字母短袖襯衫32,600元、黑色西裝褲價格未定、黑色刺繡皮質休閒鞋27,600元、Tambour All Black腕表17萬9,000元。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

Taiga Stone Roman側背包，售價63,500元。圖／LV提供 分享 facebook

路易威登於SOGO復興館開設男士專區。圖／LV提供 分享 facebook

謝佳見穿Monogram 丹寧夾克、灰色LV圖紋棉T、黑色cargo長褲，以上皆價格未定。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

Taiga Noir Outdoor腰包，售價59,500元。圖／LV提供 分享 facebook

Taiga Stone Apollo後背包，售價79,500元。圖／LV提供 分享 facebook

路易威登在台北復興SOGO專門店於3月29日起擴大營業，開設男士專區。圖／LV提供 分享 facebook

鍾承翰詮釋黑色漆亮皮鉚釘鞋、深灰圖紋針織毛衣、鐵灰西裝褲，以上皆價格未定；Tambour Moon腕表16萬5,600元。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

路易威登SOGO復興館男士專區的牆面以春夏島嶼度假風為概念。圖／LV提供 分享 facebook

謝佳見相當喜愛前陣子入手的Outdoor系列皮夾。圖／取自IG 分享 facebook

Damier Coastline Matchpoint後背包，售價76,000元。圖／LV提供 分享 facebook

鍾承翰詮釋黑色漆亮皮鉚釘鞋、深灰圖紋針織毛衣、鐵灰西裝褲，以上皆價格未定；Tambour 分享 facebook