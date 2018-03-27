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張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在台北復興SOGO專門店擴大營業，男士專區全新開幕，Matchpoint、Taiga包款系列也在此專門店率先發表，活動嘉賓謝佳見笑著默認自己是品牌的VIP，「我去哪裡旅行都一定要去逛LV，從16歲開始購買精品，就受爸爸影響一定要買LV。」

這一年來他以放空的心情到處旅行，對於路易威登在台北復興SOGO開設男士專區感到相當開心，覺得多了一個可以常來的地方，講到近期購入的Outdoor系列皮夾他眼睛都亮了，被問到累積的消費數字他微笑不語，只說裝潢都會特別為包包設想，「留空間讓所有的包包可以好好睡覺，為日益增加的包款買更大的房子滿好的，可以敦促自己勇往直前，有這個夢想很好。」張軒睿則表示他身上穿的襯衫寫滿了城市的名字，讓他很想去旅行，但打算到了30歲之後再以「一次享受」的大滿足去旅行，目前只能打算克服怕水的心態去學衝浪，「因為會衝浪的男生還滿帥的」。

鍾承翰邁入拍完戲的空檔期，正好可以接手帶小孩，他表示兒子翰寶相當好帶，只有餓不得的問題，已經可以睡過夜實屬嬰兒界的天使行為；為了引起翰寶注意，他也因此變成動作、聲音都相當浮誇的爸爸。路易威登復興SOGO專門店男士專區大約30坪，裝潢即是以2018春夏的島嶼風情和極限運動為主題，牆面裝飾也夏威夷花卉熾烈的藍、紅色系，甚是搶眼。朴寶劍、孔劉都曾詮釋的花卉烏干紗雙層襯衫、撞色針織衫等，都是潮流新品，此外，延續自風帆、攀岩、登山等元素的細節，相對帶來活潑輕快的夏日風情。LOUIS VUITTON的字樣，變換為新的圖形字串、隱藏在紋飾中，或是和城市名稱組合成為襯衫上的印花，合身的彈性運動服飾，靈感來自流線型的潛水、衝浪服裝，演繹旅行的律動和男人味。

在店內也陳列全新的包款系列，包括Matchpoint系列，後背包款式以Damier帆布打造，束口搭配拉鍊設計更為實用，兼具都會與運動風；Damier印花的Hybrid包款則可手提、斜背及後背，增加造型趣味。此外，Taiga系列的Bumbag腰包，皮革鑲飾增添奢華氛圍，低調且輕巧，受歡迎的Apollo後背包則推出全新石色，帶來視覺上的新鮮感。

張軒睿穿白色logo字母短袖襯衫32,600元、黑色西裝褲價格未定、黑色刺繡皮質...
張軒睿穿白色logo字母短袖襯衫32,600元、黑色西裝褲價格未定、黑色刺繡皮質休閒鞋27,600元、Tambour All Black腕表17萬9,000元。記者蘇健忠／攝影
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張軒睿穿白色logo字母短袖襯衫32,600元、黑色西裝褲價格未定、黑色刺繡皮質...
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Taiga Stone Roman側背包，售價63,500元。圖／LV提供
Taiga Stone Roman側背包，售價63,500元。圖／LV提供
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路易威登於SOGO復興館開設男士專區。圖／LV提供
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謝佳見穿Monogram 丹寧夾克、灰色LV圖紋棉T、黑色cargo長褲，以上皆...
謝佳見穿Monogram 丹寧夾克、灰色LV圖紋棉T、黑色cargo長褲，以上皆價格未定。記者蘇健忠／攝影
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Taiga Noir Outdoor腰包，售價59,500元。圖／LV提供
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鍾承翰詮釋黑色漆亮皮鉚釘鞋、深灰圖紋針織毛衣、鐵灰西裝褲，以上皆價格未定；Tambour Moon腕表16萬5,600元。記者蘇健忠／攝影
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路易威登SOGO復興館男士專區的牆面以春夏島嶼度假風為概念。圖／LV提供
路易威登SOGO復興館男士專區的牆面以春夏島嶼度假風為概念。圖／LV提供
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謝佳見相當喜愛前陣子入手的Outdoor系列皮夾。圖／取自IG
謝佳見相當喜愛前陣子入手的Outdoor系列皮夾。圖／取自IG
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Damier Coastline Matchpoint後背包，售價76,000元...
Damier Coastline Matchpoint後背包，售價76,000元。圖／LV提供
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