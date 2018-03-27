張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在台北復興SOGO專門店擴大營業，男士專區全新開幕，Matchpoint、Taiga包款系列也在此專門店率先發表，活動嘉賓謝佳見笑著默認自己是品牌的VIP，「我去哪裡旅行都一定要去逛LV，從16歲開始購買精品，就受爸爸影響一定要買LV。」
這一年來他以放空的心情到處旅行，對於路易威登在台北復興SOGO開設男士專區感到相當開心，覺得多了一個可以常來的地方，講到近期購入的Outdoor系列皮夾他眼睛都亮了，被問到累積的消費數字他微笑不語，只說裝潢都會特別為包包設想，「留空間讓所有的包包可以好好睡覺，為日益增加的包款買更大的房子滿好的，可以敦促自己勇往直前，有這個夢想很好。」張軒睿則表示他身上穿的襯衫寫滿了城市的名字，讓他很想去旅行，但打算到了30歲之後再以「一次享受」的大滿足去旅行，目前只能打算克服怕水的心態去學衝浪，「因為會衝浪的男生還滿帥的」。
鍾承翰邁入拍完戲的空檔期，正好可以接手帶小孩，他表示兒子翰寶相當好帶，只有餓不得的問題，已經可以睡過夜實屬嬰兒界的天使行為；為了引起翰寶注意，他也因此變成動作、聲音都相當浮誇的爸爸。路易威登復興SOGO專門店男士專區大約30坪，裝潢即是以2018春夏的島嶼風情和極限運動為主題，牆面裝飾也夏威夷花卉熾烈的藍、紅色系，甚是搶眼。朴寶劍、孔劉都曾詮釋的花卉烏干紗雙層襯衫、撞色針織衫等，都是潮流新品，此外，延續自風帆、攀岩、登山等元素的細節，相對帶來活潑輕快的夏日風情。LOUIS VUITTON的字樣，變換為新的圖形字串、隱藏在紋飾中，或是和城市名稱組合成為襯衫上的印花，合身的彈性運動服飾，靈感來自流線型的潛水、衝浪服裝，演繹旅行的律動和男人味。
在店內也陳列全新的包款系列，包括Matchpoint系列，後背包款式以Damier帆布打造，束口搭配拉鍊設計更為實用，兼具都會與運動風；Damier印花的Hybrid包款則可手提、斜背及後背，增加造型趣味。此外，Taiga系列的Bumbag腰包，皮革鑲飾增添奢華氛圍，低調且輕巧，受歡迎的Apollo後背包則推出全新石色，帶來視覺上的新鮮感。
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