維多利亞的秘密、UA布料 都出自這所科大之手

2018-03-27 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



看準台灣擁有紡織深厚經驗，以及世界運動風氣正盛行，台北科技大學今年度通過教育部補助經費，將成立3所研發中心，透過智慧紡織科技研發技術，做出透氣、防皺、除臭的布料，現已與許多國外知名品牌合作，例如維多利亞的秘密、UA運動品牌等，都是採用他們所研發的布料。

教育部高教深耕計畫審查，依照實用性及國際發展性等評比，撥給各校設立特色研究中心所需經費，北科大共獲2.7億元補助，排名技職第二，成立「智慧紡織科技研發中心」、「新世代住商與工業節能研究中心」、「大量客製化基層製造研發中心」等3個國際型研究中心。

校長王錫福表示，北科大早期就有紡織系，現已轉型為分子系，看好紡織業有高達3000億元的產值，因此透過VR等技術投入智慧紡織研發行列，希望帶領台灣紡織業再創高峰。他指出，智慧紡織中心的前身是「塗佈製程及塗佈材料研發中心」，以開發機能性關鍵技術為主，強項在於功能性布膜塗佈製程及相關材料的應用。

「維多利亞的秘密、UA都用我們家的布！」王錫福說，現代人對功能性的需求提高，例如透氣、防皺、除臭、彈性等功能，在這幾年來受到消費者的重視，也逐漸成為紡織業的發展趨勢。許多國外知名品牌也都愛用這種多功能性的布料，包括女性瑜珈服飾品牌「lulilemon」、美國最大的連鎖內衣維多利亞的秘密等都愛用這款布料。

此外，北科大也關注節電、3D等社會趨勢，王錫福說，在電力能源方面，結合電機系、能源系等領域師資，發展出能源科技、綠建築、冷凍空調技術等產業技術，「新世代住商與工業節能研究中心」的研發團隊由30多名來自國內外的專家組成，研究主軸包括創新節能、近零能耗建築技術等。

北科大總務長、電機系教授陳昭榮表示，日本光憑節能就省下3成的電力，台灣未來也可朝這個方向前進，目前台灣對用電的管制，主要仍對工業用電區分離、尖峰來調整電價，他建議可借鏡國外經驗，延伸至居家打造智慧電錶，制定每小時不同電價，讓用電人自行判斷願意負擔的成本，可望有效達到節電的效果。