人氣聯名！日可麗餅屋攜手辻利 推沉穩大人系甜點

2018-03-27 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



辻利白玉紅豆冰淇淋可麗餅，售價200元。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook

東京必吃可麗餅屋「gelato pique café」去年10月登台、進駐台北信義新天地A8，帶來日本同步商品，並與台南人氣冰淇淋「蜷尾家」跨界合作，掀起話題。台中人不用羨慕，3月30日「gelato pique café」將進駐台中新光三越中港店，並與「TSUJIRI辻利茶舖」合作3款抹茶可麗餅，是抹茶控必吃的低調大人系甜點。

「gelato pique café」宣布3月30日起進駐台中新光三越中港店，同時，台北、台中兩間門市將攜手「TSUJIRI辻利茶舖」端出強檔聯名新品，包含基本款「辻利抹茶風味可麗餅」、「辻利抹茶紅豆可麗餅」及老饕級「辻利白玉紅豆冰淇淋可麗餅」，期間限定至5月底，售價120元起。

「gelato pique café」選用法國天然小麥粉、艾許奶油（ÉCHIRÉ）製作法式可麗餅，此次與辻利抹茶聯名，將其甘醇微苦的滋味融入可麗餅中，在煎台上新鮮現做，飄著淡雅香氣，基本款「辻利抹茶風味可麗餅」在內部撒上黑糖粉，餅皮口感上微脆下綿密，順口不膩，售價120元。

「辻利白玉紅豆冰淇淋可麗餅」則依序加入gelato pique手工製作紅豆餡、紐西蘭冰淇淋（台中12種、台北5種口味），並擺上辻利茶舖的紅豆及白玉，滿滿餡料打造低調奢華風，成為抹茶控不可錯過的甜點，售價200元。

新選擇還有今年初推出的「法式草莓果醬可麗餅」、「開心果可麗餅」及「濃濃起司可麗餅」。其中， 「開心果可麗餅」選用法國100%開心果醬、吃得到堅果、開心果粒，售價140元；點購率極高的「濃濃起司可麗餅」則加入馬茲瑞拉起司、帕瑪森起司及切達起司，咬得到起司脆片，成為人氣新寵，售價120元。

歡慶新店開幕，3月30日至4月1日期間至台中「gelato pique café」，購買任一可麗餅即贈指定飲品「伯爵茶」或「美式咖啡」一份，每日限量100名。

哪裡吃？

台北｜信義新天地A8館

地址：台北市信義區松高路12號2樓（靠空橋）

電話：02-2722-3033

台中｜新光三越中港店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號10樓

電話：04-2255-3333

辻利抹茶風味可麗餅，售價120元。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook

草莓薄荷氣氣泡飲，售價140元。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook

辻利白玉紅豆冰淇淋可麗餅加入gelato pique手工製作紅豆餡、紐西蘭冰淇淋，擺上辻利茶舖紅豆及白玉，售價200元。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook

gelato pique café將進駐台中新光三越中港店。圖／gelato pique café提供 分享 facebook

gelato pique café去年登台，落腳信義新天地A8館2樓。記者沈佩臻／攝影 分享 facebook

gelato pique café聯名TSUJIRI辻利茶舖，期間限定至5月底，售價120元起。 分享 facebook