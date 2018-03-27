friDay影音、音樂同步直播hito流行音樂獎頒獎

2018-03-27 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



遠傳電信總經理李彬（右二）出席2018 hito流行音樂獎啟動記者會，強調friDay服務支持電影、音樂相關的藝文盛典，提供用戶更多元的影音選擇。圖／遠傳電信提供 分享 facebook

2018 hito流行音樂獎將於6月3日舉行頒獎典禮，遠傳電信旗下數位品牌friDay再度贊助，以行動支持華人流行音樂，除了friDay影音、friDay音樂將於當天晚上7點同步直播頒獎典禮，4月2日至4月15日加入friDay音樂會員還可參加票選，有機會獲得2018 hito流行音樂獎頒獎典禮門票。

遠傳電信總經理李彬出席2018 hito流行音樂獎啟動記者會時表示，遠傳旗下friDay品牌自2014年誕生之後，提供影音、音樂、購物、錢包等4大服務，不僅讓消費者享受更便利豐富的生活，更透過支持電影、音樂相關的藝文盛典，提供更多元的影音選擇。

friDay音樂是由遠傳電信與環球、索尼、華納、福茂、 華研、豐華、相信、杰威爾等國內外8家唱片公司共同成立的數位音樂平台，掌握最新流行歌曲脈動，同時規畫了多項創新服務，像是獨家功能哼唱辨識可連續辨識並立即建立專屬歌單，還首創了串流音樂平台紅利點數回饋機制，付費會員每日登入即可累積紅利點數、兌換生活好禮，另有每月一次展演空間的演唱會門票可領取。

friDay影音去年跨入院線發行投資，搶先引進用戶喜愛的電影，並確保可於院線後第一時間享受多螢觀看體驗，不僅帶入許多獨家院線韓國電影，甚至未能於台灣電影院上映的他國院線強檔也可在friDay影音看到。friDay影音並長期投注資源支持國內電影產業，5年來與金馬獎、女性影展、台北電影節、金穗獎等都有緊密合作。

hito流行音樂獎總收視率超過2億，去年20～44歲的收視率更成長197％，friDay去年直播hito流行音樂獎期間創造了近80萬的造訪人次，facebook官方粉絲團的後台直擊內容也提升了觸擊數與互動率，頒獎典禮當日friDay音樂App下載數更較前一季單日下載數成長75%。

friDay品牌和hito流行音樂獎今年再度攜手，成為官方指定授權直播平台，除了直播頒獎典禮之外，friDay影音、friDay音樂的facebook官方粉絲團還將推出後台直擊。

4月2日至4月15日加入friDay音樂會員，可參與hito最受歡迎獎項票選活動，每天可投票一次，前10名投票次數最多的會員將送出2018 hito流行音樂獎典禮門票2張，如果投票次數相同則隨機抽出。