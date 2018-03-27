限量熱血勁駒 Vantage AMR V8/V12車型將至

2018-03-27 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



ASTON MARTIN 在 2017 年日內瓦車展宣布成立 AMR（ASTON MARTIN RACING）子品牌後，便迅速帶來以 Vantage 為基礎的限量 Vantage AMR。圖／永三汽車提供 分享 facebook

ASTON MARTIN 在 2017 年日內瓦車展宣布成立AMR（ASTON MARTIN RACING）子品牌後，便迅速帶來以 Vantage 為基礎的限量 Vantage AMR。在傳承賽道熱血基因下，Vantage AMR無論在內外觀上都充滿賽車元素，同時皆以全球限量的方式進行販售，Vantage AMR V8車型全球限量200台; Vantage AMR V12 車型僅提供 100台，更加彰顯其稀有性。

AMR子品牌成立後共分為AMR、AMR Pro、AMR Accessories 三系列，AMR 係以既有車款為基礎，在外觀、內裝中添加專屬配件;而AMR Pro 則是更進化的版本，包含車身鈑件更換、重量減輕、性能與動力技術提升以及內飾設計等細節重新改造，並由Q BY ASTON MARTIN客製化部門打造;至於AMR Accessories 則跨越各車型範圍提供競技元素，例如此次 V8 Vantage AMR上的 ”AMR Aero Kit” 空力套件為選配，包括碳纖維前擾流片、側裙、後分流器以及後尾翼等。

Vantage AMR可說是 Vantage車系的最終收藏版，分別搭載V8及V12兩款動力引擎。外觀設計上共有五款限定塗裝，其中選配的Halo Pack外觀套件，設計源自於2016 FIA世界耐久錦標賽榮耀加冕的95號GTE賽車塗裝，Stirling Green車色搭配中央Lime Green塗裝飾條，形成強烈的撞色視覺效果。內裝方面則同樣配置五款限定皮色，並以真皮及Alcantara麂皮搭配碳纖維內裝套件形成配色專屬款式，同時在門檻與引擎室銘牌處皆刻有AMR字樣，使全球限量的Vantage AMR更具收藏價值。

動力方面，V8 Vantage AMR搭載4.7升V8引擎，結合Sportshift II七速自手排變速箱，最大馬力達 436 匹。而 V12 Vantage AMR則採用 6.0 升 V12 心臟，在Sportshift III七速自手排變速箱加持下，最大馬力達 588 匹、極速可達每小時330公里。為迎接全新Vantage AMR到港並回饋車迷，台灣總代理永三汽車也同步推出AMR精品配件優惠，即日起至2018年5月31日止全系列精品7折起。

V8 Vantage AMR搭載4.7升V8引擎，結合Sportshift II七速自手排變速箱，最大馬力達 436 匹。圖／永三汽車提供 分享 facebook

Vantage AMR V8車型全球限量200台; Vantage AMR V12 車型僅提供 100台。圖／永三汽車提供 分享 facebook