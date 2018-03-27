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SOGO策展人氣王 日本展連霸31年

2018-03-27 18:12聯合報 記者江佩君╱即時報導

滿滿料的蟹肉鮭魚卵便當，530元。記者謝欣倫／攝影
滿滿料的蟹肉鮭魚卵便當，530元。記者謝欣倫／攝影
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SOGO日本展為開店經典之作，今年已邁入第31年，也是每年第一大人氣特展。即日起至4月10日推出的北海道展，共號召86家美食與工藝品參展，當中北海道占30家，22家為初次來台，讓消費者每年逛日本展都有新鮮感，另外，甜點集結超過25款，滿足甜食控。

初登場美食包括來自北海道、日本第一大製麵廠西山製麵，生產至少500種麵條，這回帶來北海道口感的熱香醬油拉麵、熱香味噌拉麵，包裝麵設計，在家就可隨時烹調出一碗北海道拉麵解饞。日本展必備的章魚燒，這回由來自北海道地鐵站內的人氣店家，帶來獨家開發的炸彈尺寸、4公分的章魚燒。日本展也吃得到和牛美食，由北海道清味屋和牛牛排便當，與京都人氣排隊店CAMEL DINER推出的絕品直火烤牛肉，美味對決。

北海道展當然不能放過必買的甜點，來自小樽的LeTAO帶來多款蛋糕與甜食，像是季節限定的草莓牛奶雙層乳酪蛋糕，以及只有在忠孝SOGO才買得到的限定櫻花布丁蛋糕，限量200個。另外，混合大吉嶺紅茶香與濃郁巧克力美味交融的皇家山峰紅茶巧克力，也是人氣商品之一。

另外，現場也有許多日本手作工藝，像是手工腕表、包款、項鍊胸針、手工傘與手作壺杯等，還有應景的櫻花風鈴。SOGO指出，雖然工藝品單價較高，但首日就出手的客人挺多，像是愛媛的天成真珠第一天就賣出超過10付珍珠耳環，還有主顧客一次買了7付珍珠耳環，一次出手就是六位數。另外，三萬六千多元的皮革手工包，以及三萬多元的陶壺，首日也都開張。來自大阪的堺業平刃物花剪，則是首日暢銷工藝品。

食品部分，消費者回購補貨人氣清單為LeTAO、白色戀人、薯條三兄弟、十勝巧克力、北海道農學校、康乃久金芝麻核桃 、丸福本舖梅子，以及北海道特大干貝柱等。

SOGO日本展已連續舉辦31年，每年業績成長也持續創新高，雖近年業績已達到高點，但預估這一檔業績可達到6,500萬，仍較去年同期成長3%。

SOGO限定，LeTAO櫻花布丁蛋糕，990元。圖／SOGO提供
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SOGO日本展相當受歡迎的海鮮御便當。記者謝欣倫／攝影
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北海道創作硝子工房studio J-45櫻花雕刻風鈴，1,300元。圖／SOGO...
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北海道清味屋和牛牛排便當，690元。圖／SOGO提供
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北海道溶岩起司章魚燒，6個200元。記者謝欣倫／攝影
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LeTAO草莓巧克力，350元。記者謝欣倫／攝影
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SOGO日本展初登場，北海道西山製麵熱香醬油拉麵，2入350元。記者謝欣倫／攝影
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SOGO日本展初登場，名古屋百年豆菓子名店。記者謝欣倫／攝影
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