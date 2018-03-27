自用、商務兩相宜 福斯商旅導入Caddy Maxi Van

2018-03-27 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



福斯商旅達成去年總產量49.5萬輛、年成長3.8%的銷售佳績，並於今日宣布導入Caddy Van 1.2TSI（建議售價64.8萬起）與 Caddy Maxi Van 1.4TSI車型（73.6萬起）。圖右起為奧迪福斯集團售後服務部處長Joachim Prinz、台灣福斯商旅總裁Alexander Corts 郭山達、台灣福斯商旅行銷處長柳家瑜與台灣福斯商旅售後服務部處長林黎烈。記者林鼎智／攝影 分享 facebook

在去年底預告導入大型商務車Crafter、並於台北車展展出 70 週年雙色版 Multivan後，VWCV福斯商旅今（27）日公布去年總產量49.5萬輛、年成長3.8%的銷售佳績，同時並宣布導入Caddy Van 1.2TSI（建議售價64.8萬起）與 Caddy Maxi Van 1.4TSI車型（73.6萬起），瞄準精緻中小企業商業用戶與熱衷戶外活動客群。

在先前導入 Caddy Maxi七人座MPV車型後，福斯商旅此次也帶來空間更加寬闊、純商務設定的Caddy Van與Caddy Maxi Van長軸車型。首先在Caddy Van 1.2TSI方面，車身尺碼為4,408mm x1,793mmx1,823mm(軸距為2,682mm)，採用上掀式尾門設計，並配有固定式車窗。其搭載的 1.2 TSI 缸內直噴渦輪引擎，搭配五速手排變速箱下，動力數據為84匹/4,300-5,300轉、16.3公斤米/1,400 - 3,500轉，以實惠的稅金級距與低轉高扭動力滿足商業用戶。

至於在車身尺碼較大（4,878mm x 1,793mm x 1,836mm，軸距 3,006mm）的 Caddy Maxi Van方面，並採用對開式尾門、密閉廂式設定，動力心臟則採用 1.4 TSI 直噴渦輪引擎，在結合六速手排變速箱後，帳面數據來到 125 匹/ 5,000-6,000轉、22.4公斤米/1,500-3,500轉。

此次亮相的Caddy Van與 Caddy Maxi Van皆採右側單邊滑門設計，並具有後廂隔板，並且在主被動安全配備上也極富誠意，除了具有雙前座氣囊、ABS、EBD、ESP電子行車穩定系統外，更提供MCB二次碰撞預煞系統與手排車相當實用的斜坡起步輔助系統，同時車室內也配備電子空調系統、Composition Audio 原廠音響系統，提供自用、商務兩相宜的駕乘體驗。

Caddy Van 1.2TSI 採用上掀式尾門設計，並配有固定式車窗，後廂空間表現為3,200公升。記者林鼎智／攝影 分享 facebook

Caddy Maxi Van採對開式尾門，後廂空間達4,200公升。記者林鼎智／攝影 分享 facebook

Caddy Maxi Van 搭載1.4 TSI 直噴渦輪引擎，在結合六速手排變速箱後，帳面數據為 125 匹/ 5,000-6,000轉、22.4公斤米/1,500-3,500轉。記者林鼎智／攝影 分享 facebook

Caddy Maxi Van 採六速手排變速箱設定。記者林鼎智／攝影 分享 facebook

圖為 Caddy Van 1.2 TSI（64.8萬起）與 Caddy Maxi Van 1.4 TSI（73.6萬起）規配表。圖／福斯商旅提供 分享 facebook