自用、商務兩相宜 福斯商旅導入Caddy Maxi Van
在去年底預告導入大型商務車Crafter、並於台北車展展出 70 週年雙色版 Multivan後，VWCV福斯商旅今（27）日公布去年總產量49.5萬輛、年成長3.8%的銷售佳績，同時並宣布導入Caddy Van 1.2TSI（建議售價64.8萬起）與 Caddy Maxi Van 1.4TSI車型（73.6萬起），瞄準精緻中小企業商業用戶與熱衷戶外活動客群。
在先前導入 Caddy Maxi七人座MPV車型後，福斯商旅此次也帶來空間更加寬闊、純商務設定的Caddy Van與Caddy Maxi Van長軸車型。首先在Caddy Van 1.2TSI方面，車身尺碼為4,408mm x1,793mmx1,823mm(軸距為2,682mm)，採用上掀式尾門設計，並配有固定式車窗。其搭載的 1.2 TSI 缸內直噴渦輪引擎，搭配五速手排變速箱下，動力數據為84匹/4,300-5,300轉、16.3公斤米/1,400 - 3,500轉，以實惠的稅金級距與低轉高扭動力滿足商業用戶。
至於在車身尺碼較大（4,878mm x 1,793mm x 1,836mm，軸距 3,006mm）的 Caddy Maxi Van方面，並採用對開式尾門、密閉廂式設定，動力心臟則採用 1.4 TSI 直噴渦輪引擎，在結合六速手排變速箱後，帳面數據來到 125 匹/ 5,000-6,000轉、22.4公斤米/1,500-3,500轉。
此次亮相的Caddy Van與 Caddy Maxi Van皆採右側單邊滑門設計，並具有後廂隔板，並且在主被動安全配備上也極富誠意，除了具有雙前座氣囊、ABS、EBD、ESP電子行車穩定系統外，更提供MCB二次碰撞預煞系統與手排車相當實用的斜坡起步輔助系統，同時車室內也配備電子空調系統、Composition Audio 原廠音響系統，提供自用、商務兩相宜的駕乘體驗。
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