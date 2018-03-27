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超商冰品大車拚！日韓商品搶鋒頭 顏值系攻佔社群版面

2018-03-27 17:50聯合報 記者王韶憶╱即時報導

根據尼爾森調查顯示，台灣零售通路的冰品市場規模超過48億元，其中進口冰品市占率已提升至4成，也因為消費者喜歡用冰品甜點犒賞自己，不論是高顏值或話題商品所帶來的「小確幸」，皆帶動冰品成長新動能。

7-ELEVEN以「國際佳冰」為題，迎接超人氣冰品到位，今年分為經典飲料冰、甜點零食冰、大人系奢華、冰品界網紅4大結構。7-ELEVEN發現，現代人捨得犒賞自己，使得高價值、話題性的進口冰更受到青睞，從去年的銷售資料顯示，進口冰品結構就成長了20%。今年有3成商品為全新口味或品項，值得一提的是，台灣冰品「賣力」驚人，因此日本冰品大廠今年特別以台灣國民飲品為主題推出獨家「嘎哩嘎哩君剉冰棒-檸檬紅茶口味」，另有將珍珠奶茶製作成冰品的「珍珠奶茶風味雪派」，以錫蘭奶茶冰淇淋搭配大顆Q軟珍珠，加上日式餅皮包覆，挑戰全新口感。

另外，7-ELEVEN北海道霜淇淋於3月28日起至5月8日推出季節限定「八女石臼抹茶霜淇淋」，茶粉增量20%，茶韻醇厚，還可搭配北海道鮮乳口味，活動期間霜淇淋任選第2支8折。

全家瞄準網紅型商品的吸金潛力，獨家導入近10款日韓熱銷冰品，以高顏值、甜點風兩大策略搶市。全家觀察，進口冰品逐年成長，已是業績成長新勢力，其中，日韓冰品更是銷售主力，以造型包裝或特殊口味，吸引消費者拍照上傳社群媒體分享，成為社群討論新寵兒。

全家獨家引進擬真哈密瓜造型，同時擁有清爽水果風味的「日本井村屋哈密瓜冰沙」；在韓國開賣1個月就熱銷30萬包的「韓國水果風味冰沙」；在IG爆紅的韓國燈泡果汁，繽紛色彩搭上燈泡造型瓶，有柳橙葡萄柚和檸檬果汁，好拍又好喝。甜點風則有日本明治草莓蛋糕冰淇淋、森永抹茶牛奶糖雪派等。3月28日至4月24日，指定冰品單件89折優惠。

萊爾富也有多款獨家韓國知名品牌冰品，好比樂天的藍莓優格雪糕與布朗尼巧克力夾心雪糕、Lavelee LaBeaute巧克力雪糕，還有夢幻口味的韓國樂天馬卡龍冰棒等。此外，看準春遊商機，獨家攜手杜老爺合作，於萊爾富貓空與木柵動物園小貓熊觀光門市，推出限定霜淇淋，獨家販售香草與限量草莓口味霜淇淋，並預計於5月限量推出芒果霜淇淋口味。

OK超商於4月2日推出德式手工冰淇淋，獨家引進的「艾思蜜德式手工冰淇淋」，採18世紀德式古法手工冰淇淋，使用各地直送鮮食原味製作，推出600ml蜂蜜及橙香組合價，一組599元。亦有艾思蜜手工冰泡芙，紮實的外皮包覆冰淇淋的完美結合，口感滑順的幸福滋味，嘗鮮價8入458元。

7-ELEVEN超過30款超人氣冰品，即日起至4月24日享有嘗鮮價。圖／7-EL...
7-ELEVEN超過30款超人氣冰品，即日起至4月24日享有嘗鮮價。圖／7-ELEVEN提供
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萊爾富獨家推出樂天藍莓優格雪糕，售價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出樂天藍莓優格雪糕，售價49元。圖／萊爾富提供
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OK超商獨賣艾思蜜手工冰淇淋泡芙禮盒，8入售價458元。圖／OK超商提供
OK超商獨賣艾思蜜手工冰淇淋泡芙禮盒，8入售價458元。圖／OK超商提供
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全家獨家導入日本井村屋哈密瓜冰沙，售價59元。圖／全家提供
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嘎里嘎里君冰棒-檸檬紅茶風味，售價39元。圖／7-ELEVEN提供
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韓國燈泡果汁-檸檬口味，售價49元。圖／全家提供
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7-ELEVEN推出多款冰品。圖／7-ELEVEN提供
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萊爾富限定門市將推出杜老爺草莓霜淇淋，售價50元。圖／萊爾富提供
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冰品冰淇淋韓國

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