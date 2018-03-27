最新超值國民機！三星J2 Pro單機價4千有找

2018-03-27 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Samsung Galaxy J2 Pro將推出黑、金、粉等3色，單機價3,990元。圖／三星提供 分享 facebook

向來以高C／P值廣受年輕族群喜愛的Samsung Galaxy J系列家族又有新成員！全新的5吋Samsung Galaxy J2 Pro單機價3,990元，將推出黑、金、粉等3色 ，預計4月初上市；三星為Samsung Galaxy J系列形塑的網紅「J森」，也將持續以鮮明逗趣的風格為現代年輕族群發聲。

Samsung Galaxy J7 Prime勇奪2018年1月Android單機銷售排行冠軍寶座，超值國民機定位的Samsung Galaxy J2 Pro將再次豐富J系列陣容。

Samsung Galaxy J2 Pro配備5吋qHD Super AMOLED螢幕、1.4GHz四核心處理器、500萬畫素前置鏡頭、800萬畫素主相機、2,600mAh容量可拆式電池設計，並有3個獨立卡槽，可放置雙SIM卡或透過micro SD卡擴充手機儲存空間至256GB。

Samsung Galaxy J2 Pro的相機功能除了手勢自拍、美顏模式之外，更新增「懸浮快門」，讓自拍也可輕鬆一手掌握；隱私安全也再升級，提供應用程式加密，「安全資料夾」可保障個人隱私，「雙重帳號」功能更能快速區分公司及個人檔案。