搖搖粉回來了 麥當勞全新「搖搖樂雞腿排」登場

2018-03-27 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣麥當勞28日推出全新「搖搖樂系列」，邀請嘻哈皇后葛仲珊擔任代言人。圖／台灣麥當勞提供 分享 facebook

民眾愛吃雞排，根據統計，一天可以吃掉25萬片。台灣麥當勞明(28)日將推出全新「搖搖樂雞腿排」，並邀請藝人Miss Ko葛仲珊擔任代言，親自作詞作曲，為搖搖樂系列量身打造30秒嘻哈主題歌「Lets Shake it up」，邀民眾一起搖出自己的味道。

睽違許久，廣受大家歡迎的麥當勞搖搖樂系列，隨著新品「搖搖樂雞腿排」一同復出，這次推出海苔、蔥辣兩款口味供民眾選擇。台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，全新搖搖樂系列以無骨雞腿排打頭陣，民眾可以隨心情搭配喜歡的口味，或是以5元加購搖搖粉，想搖什麼就搖什麼，讓點餐更多元、更有趣。

代言人Miss Ko葛仲珊今天特別以麥當勞logo編髮現身記者會，首度公開搖搖樂系列的嘻哈主題歌。葛仲珊開心的說，這是第一次擔任代言，同時也很喜歡吃麥當勞，希望藉由這首歌曲，傳遞給大家隨興的歡樂，一起Shake it up!

3月28日到4月17日期間，消費者點套餐可用49元優惠價，加購搖搖樂雞腿排一份(單點原價55元)。超值全餐E配餐也變身「搖搖豪麥餐」，主餐加79元即可享用雞腿排、搖搖粉、小薯與飲料。另外，去年推出好評不斷的「千島黃金蝦堡」與「嫩煎雞腿堡」，也將正式加入主餐菜單，長期供應。