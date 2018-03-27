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OK超商搭韓風 推韓系文具店中店

2018-03-27 15:29經濟日報 記者李至和╱即時報導

KAKAO FRIENDS 橫條便條紙，售價130元。圖／OK超商提供
KAKAO FRIENDS 橫條便條紙，售價130元。圖／OK超商提供
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韓劇《來自星星的你》裡的千頌伊香氛、風靡全台的《鬼怪》週邊的韓國指標設計雜貨店 10x10品牌，首次與台灣超商合作，即日起OKmart北中南店中店開賣。

OKmart自2017與日本固力果品牌合作第一間店中店，門市業績成長近三成。2018年接力與韓國人氣文具雜貨品牌「10X10」合作，延續地區消費型態與年輕化的商品策略，此次第一波店中店門市選定於位於市中心的台北信義松壽店、學生族群重心的內湖德明門市、商圈型的中壢華泰門市以及結合文創與藝術的台中國圖門市與高雄駁二門市，共五間指定門市可直購韓國10X10品牌商品。

此次引進商品，以兼備創意設計與實用性的產品為主，推出文具、生活用品與雜物等商品。包括在韓國人氣超高的「KAKAO FRIENDS」橫線上翻筆記本，可愛逗趣的主角讓你寫筆記時都會心一笑。

主打情侶專用的通訊軟體「MERRY BETWEEN」，推出馬克杯、對杯、娃娃吊飾、造型膠筆、亞麻香氛組等生活用品系列，以及「Jetoy貓咪」的文具系列，有口袋筆記本、便利貼、原子筆、筆袋與大貼紙。還有造型特殊的「韓國小吃便條紙」與「香蕉牛奶盒便條紙」，完整收錄韓系文具用品才有的可愛情緒與吸睛造型，預估可提升門市來客數10%，業績成長20%。

jetoy口袋筆記本，原價139元，會員價109元。圖／OK超商提供
jetoy口袋筆記本，原價139元，會員價109元。圖／OK超商提供
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韓國小吃便條紙，售價130元，會員價99元。圖／OK超商提供
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韓國

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