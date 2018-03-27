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春遊野餐正夯 HOLA推野餐商品助陣

2018-03-27 15:29經濟日報 記者李至和╱即時報導

HOLA特力和樂今年推出各式各樣野餐「新」鮮貨，從餐具的材質或風格、器皿的收納設計到外出用飲品包裝等，皆有新商品問市，幫大家輕鬆搞定野餐大小事。

繼木質餐具之後，HOLA今年推出採用環保竹纖維製成的新式餐具，強調耐摔、輕量好攜帶，使用後可直接於洗碗機清潔，並且選用生物可分解的友善環保材質，可耐熱至70 °C，足以使用於野餐輕食，除了有可愛的兒童造型餐具，也推出幾何設計風格款，迎合野餐佈置需求。

要讓野餐食材的美味不變調，得仰賴設計得當的外用出用盛裝容器，多了食材分類分隔、密封不滲漏、安全開蓋裝置等貼心細節，野餐變得簡單無負擔。

HOLA新推出的Seal Cup Trio無毒便當三重奏，擁有大、中、小三款組合，便當蓋採用專利矽膠，確保食材密封不滲漏，使用後清潔無死角，不怕藏汙納垢；其材質為304不鏽鋼，更可直接做為製作點心的烤盤，出爐後無需再換裝，即可帶出門野餐。

野餐樂趣之一在風格佈置，HOLA今年也推出許多好搭好選的野餐配件，如HOLA曼蒂美耐皿托盤，全系列藍白風格，無論單買或多件組合皆容易混搭。

戶外野餐免不了受蚊蟲影響，新推出的PP餐罩不僅可效阻隔蚊蟲、保溫保鮮，確保用餐衛生安全外，表層時尚圖騰設計更符合整體佈置風格。為配搭新推出的黑白幾何竹纖維餐具，同步推出同款黑白幾何野餐包，從出門那一刻起就當個風格野餐達人。

野餐餐具HOLA

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