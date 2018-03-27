7-11拉拉熊粉嫩櫻花季集點送 這7款實在太萌！

2018-03-27 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



7-ELEVEN櫻花季系列活動火力全開，繼先前推出一系列櫻花風零食、飲品外，3月28日起再來一波拉拉熊粉嫩櫻花季系列集點送活動，端出7款可愛的居家及戶外用品，其中，首度推出的限量多用途玻璃杯，還能種出櫻桃小蕃茄、波斯菊，帶來療癒能量。 7-ELEVEN 3月28日起推出拉拉熊粉嫩櫻花季系列集點送活動，可愛植栽超療癒。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

7-ELEVEN全店集點活動於3月28日展開，推出拉拉熊粉嫩櫻花季系列，最有話題的就是「多用途玻璃水杯」免費送植物種子1份，可種出櫻桃小蕃茄、九層塔、百里香、黃波斯菊等，有經典拉拉熊、拉拉熊櫻花季2款設計，特殊的厚底杯、山形杯，全套共8款，能當小盆栽、水杯或甜點杯，立體公仔可拆下收藏，可愛又實用，集滿6點加89元，或集滿90點免費贈送1款，限量共60萬個。

居家好物還有「限量立體造型垃圾桶」約24公分高，經典設計，立體雙耳造型，可拆式上蓋，清洗容易，可當作置物桶。「19.5公分大陶瓷碗」1公升大容量裝，裝沙拉、湯麵多用，成為春天餐桌上的療癒新星。