精品化妝品網美話題夯 百貨購物節搶攻連假商機

2018-03-27 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



隨著春假連假即將到來，搶攻連假商機，各大百貨近來陸續推出購物節活動，也為迎戰母親節檔期提前暖身。新光三越主攻化妝品，推出滿3000送300，號稱上半年百貨化妝品最強檔，統一時代則是首度啟用網美行銷，拉攏年輕消費族群，而以精品業種為主的SOGO復興館則是逆勢操作，主打精品男裝，除有業績翻倍成長的BALENCIAGA領軍外，Louis Vuitton男裝大店也將在3月29日開幕。 新光三越 X Komimizuk短耳貓頭鷹，在今年「初夏購物節」推出全球專屬卡友禮。新光三越/提供 分享 facebook

SOGO百貨復興館的「歐洲周」活動已經起跑至4月15日，SOGO復興館表示，精品、名品買氣真的回來了，第一季業績就成長18%，其中又以精品男裝的表現最為亮眼，而今年的改裝重點就是Louis Vuitton將在329擴增二樓男裝店，與精品店王愛馬仕做鄰居，4月Bottega Veneta男裝配件快閃店登場，預估將帶動歐洲周業績至少二位數成長，明年還有近年最火精品GUCCI進駐。

SOGO百貨復興館表示，精品男裝的主力消費群是千禧世代，他們多半不看價錢，越潮、越流行的設計，也正是所謂的「高端街頭風」可說是大受歡迎，而相較於女生買精品多買包包，男性精品客層則偏愛鞋子和服飾。

新光三越「初夏購物節」則將自春假連假第一天4月4起跑至4月17日。新光三越表示，初夏購物節是全年度唯一一檔化妝品滿3000送300，不但滿千送百回饋門檻最低，也是春夏服飾首波折扣。

新光三越表示，在三月淡季不淡帶動下，且今年以來精品、名品、化妝品等新品上市與農曆年加持表現都不俗，估計「初夏購物節」全台全檔將開出57億元佳績，年增5%。

統一時代百貨台北店則將以3月29日開始的「美人節」檔期搶先引爆信義區戰火，並首度結合IG網美吸客，推薦分享她們的獨特選物想法，希望讓更多年輕人認識統一時代百貨，預估可望帶動3%的業績成長，同時也看好女性市場推出化妝品下殺4.6折起的優惠。

眼球經濟夯，統一時代百貨搶風靡時下年輕人的IG商機，今年特別企劃「USTYLE Beauté」，由劉逸歡、Nikki、TOMO、配酸、Grace、翁馨儀、辣辣、巨鳥胃77等八大必追蹤IG名人，帶著粉絲來統一時代百貨朝聖挖寶，大方分享21個獨家及首賣私藏清單，希望增加女兒帶媽媽、姐妹淘揪伴逛街的集客頻率。