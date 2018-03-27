韓迷必敗！人氣文具店10X10進軍超商 全台買得到

2018-03-27 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



想要購入韓劇《來自星星的你》千頌伊香氛、風靡全台的《鬼怪》周邊商品，不用再跑到韓國了！韓國指標設計文具雜貨店10X10現在全台都能買到了！即日起OK超商與10X10合作店中店，首波北、中、南共5間門市開賣，預計7月將擴展到百間，讓韓迷們輕鬆直購。 W.DRESSROOM香氛乾洗手，售價299元。圖／OK超商提供 分享 facebook

OK超商自2017與日本固力果品牌合作第一間店中店，門市業績成長近3成後，2018年接力與韓國文具雜貨品牌10X10合作，延續地區消費型態與年輕化的商品策略，此次第一波店中店門市共有5間，包含台北信義松壽店、內湖德明門市、中壢華泰門市以及結合文創與藝術的台中國圖門市與高雄駁二門市，預計到今年7月會拓展到百間。

此次引進的商品，以兼備創意設計與實用性的產品為主，推出文具、生活用品與雜物等商品，約販售222個品項。像是在韓國人氣超高的「KAKAO FRIENDS」橫線上翻筆記本；主打情侶專用的通訊軟體「MERRY BETWEEN」，推出馬克杯、對杯、娃娃吊飾、造型膠筆、亞麻香氛組等生活用品系列；造型特殊的「韓國小吃便條紙」與「香蕉牛奶盒便條紙」，療癒造型的系列文具預估可提升門市來客數1成，帶動業績成長2成。