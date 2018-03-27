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韓迷必敗！人氣文具店10X10進軍超商 全台買得到

2018-03-27 11:13聯合報 記者王韶憶╱即時報導

想要購入韓劇《來自星星的你》千頌伊香氛、風靡全台的《鬼怪》周邊商品，不用再跑到韓國了！韓國指標設計文具雜貨店10X10現在全台都能買到了！即日起OK超商與10X10合作店中店，首波北、中、南共5間門市開賣，預計7月將擴展到百間，讓韓迷們輕鬆直購。

W.DRESSROOM香氛乾洗手，售價299元。圖／OK超商提供
W.DRESSROOM香氛乾洗手，售價299元。圖／OK超商提供
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OK超商自2017與日本固力果品牌合作第一間店中店，門市業績成長近3成後，2018年接力與韓國文具雜貨品牌10X10合作，延續地區消費型態與年輕化的商品策略，此次第一波店中店門市共有5間，包含台北信義松壽店、內湖德明門市、中壢華泰門市以及結合文創與藝術的台中國圖門市與高雄駁二門市，預計到今年7月會拓展到百間。

此次引進的商品，以兼備創意設計與實用性的產品為主，推出文具、生活用品與雜物等商品，約販售222個品項。像是在韓國人氣超高的「KAKAO FRIENDS」橫線上翻筆記本；主打情侶專用的通訊軟體「MERRY BETWEEN」，推出馬克杯、對杯、娃娃吊飾、造型膠筆、亞麻香氛組等生活用品系列；造型特殊的「韓國小吃便條紙」與「香蕉牛奶盒便條紙」，療癒造型的系列文具預估可提升門市來客數1成，帶動業績成長2成。

另外，還有超夯韓劇《來自星星的你》千頌伊的 W.DRESSROOM 香氛瓶也能買到，由韓國知名服裝設計師崔范錫所創立的W.DRESSROOM香氛品牌，價格親民兼具高品質，直接在OK超商也能買得到。為歡慶店中店開幕，OK超商特別推出會員獨家商品與商品優惠，3月28日至4月29日，加入OKapp會員即可以399元購買動物造型網版，以及享有消費10x10商品滿199元送咖啡的活動。

KAKAO FRIENDS 橫條便條紙，售價130元。圖／OK超商提供
KAKAO FRIENDS 橫條便條紙，售價130元。圖／OK超商提供
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網板，售價510元，會員價399元。圖／OK超商提供
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jetoy口袋筆記本，原價139元，會員價109元。圖／OK超商提供
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韓國小吃便條紙，售價130元，會員價99元。圖／OK超商提供
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韓國超商

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