不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39 聯合新聞網 綜合報導



美式賣場好市多的試吃服務受到許多民眾喜愛，但沒想到，試吃也是有規則的。日前有網友至好市多消費，因不熟悉試吃規則竟被賣場試吃人員狠瞪，甚至遭到後方排隊民眾調侃責備，讓她上網發文表達委屈。

一名網友25日於臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上貼文分享自己至好市多消費的不愉快經驗，她表示自己很少於好市多購物，難得與友人一同前往採買，剛好有試喝服務，看到前方客人直接從賣場人員手中接過飲料，因此她也照做，豈料卻被賣場人員瞪了一眼，示意她要等到人員將飲料放到盤子之上才可拿試喝，此網友也立刻向他道歉。

豈料後方排隊的一名先生居然大聲地指責她「你看那個人好沒水準，要拿小姐手上的飲料」，讓她非常傻眼，委屈表示自己真的不熟悉賣場試喝規定，已經道歉卻還要遭到其他人酸言酸語，「也許你是賣場資深會員，但沒必要透過罵人展現自己的高標準」。

網友看完貼文紛紛安慰她不要太在意，留言表示「很多排隊試吃的都比要買得還兇」，也有人覺得賣場人員態度惡劣，「難道不能好好提醒你嗎？」，網友認為既然規則這麼多何不「就每個排隊處放規則看板算了」，甚至有人表示自己曾被試吃人員兇過一次以後，再也不想去拿試吃了。