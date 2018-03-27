倒數三天！國泰航空推心動價 台北飛大阪7499起

2018-03-27 08:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國泰航空/國泰港龍航空官網獨享「心動價」最後一周起跑了，特別提供年度新航點都柏林及哥本哈根心動優惠，更有其他精選航點，倒數熱賣中，其中台北－大阪只要7,499元起。最後三天的心動優惠，要出國的民眾絕對不能錯過了。

國泰航空/國泰港龍航空官網獨享「心動價」最後一周起跑了，其中台北－大阪只要7,499元起。 圖／國泰航空提供 分享 facebook

國泰航空本周官網獨享「心動價」活動，於3月27日限時訂購至3月29日止。須於2018年4月13日至2018年10月31日間出發 （各航點詳細細則請依國泰航空官網為主） 。

這次「心動價」優惠航點，包括台北－首爾來回經濟客艙新台幣4,199元起，台北－大阪來回經濟客艙新台幣7,499元起，台灣－倫敦來回經濟客艙新台幣1萬4,299元起，台灣－巴黎來回經濟客艙新台幣1萬4,299元起，台灣－都柏林來回經濟客艙新台幣2萬3,299元起，台灣－哥本哈根來回經濟客艙新台幣1萬8,999元起。

除了超值的機票價格外，為了歡慶今年首開航的新航點－哥本哈根及都柏林，凡訂購飛往兩個新航點機票的旅客，更有機會獲得KKday歐洲新航點熱門加值旅遊行程，只要美金1元。於「心動價」優惠期間完成活動登錄即可獲得優惠代碼，好禮限量三名幸運兒，先到先得，送完為止。

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空 / 國泰港龍航空網站