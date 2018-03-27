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陳長文：管中閔不解釋 才是大學自治真正示範

股價太低 外國來台掛牌股紛紛求去

吸引台客 日本茨城祭低租車費用三優惠

2018-03-27 08:38經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣虎航26日開航日本茨城定期包機，為吸引更多台灣民眾到茨城旅遊，茨城縣知事大井川和彥宣布，特別推出旅客三大優惠方案，包括在機場租車第一、二天都1,000日圓（約台幣280元）、東京直達車500日圓（約台幣140元），以及高速公路過路費優惠。

大井川和彥說，全世界來茨城觀光的旅客一年約25萬人，但近年到日本旅遊的台灣旅客越來越多，過去台灣旅客到關東地區（包括東京、千葉、埼玉）的旅客相當多，這兩年茨城縣，鄰近的栃木縣和群馬縣等北關東地區，也都吸引不少人台灣遊客，為了方便台灣旅客在北關東地區旅遊，以及減輕往來東京地區的交通費用，特別推出三項優惠措施。

據指出，茨城地廣遼闊、土壤肥沃、山海產及觀光資源都非常的豐富，茨城坐擁日本三名園之一的偕樂園，還有賞花勝地的常陸海濱公園，春、夏、秋季都有不同的花種盛開，現在正值春暖時節，公園內數萬株水仙花正盛開，4月底還有當地種植450萬株的粉蝶花，相當漂亮，各地特別的景點能讓您盡情享受不同以往的北關東之旅。

茨城的名物雖然以納豆聞名，但是，哈密瓜、常陸牛、鮟鱇魚及明太子等，都是造訪茨城不能錯過一試的當地美食。此外，茨城因為地理位置，坐擁鬼怒川、利根川、筑波山等豐富的水源，讓茨城縣擁有日本最古老的酒藏，而茨城出產的清酒擁有濃郁的香氣，不只是政府機關宴請賓客時指定使用，更是喜愛日本清酒的朋友絕對不能錯過的好味道。

北關東茨城的常陸牛肉質鮮嫩肥美，口感不亞於著名的神戶牛，但價格比神戶牛便宜許多，...
北關東茨城的常陸牛肉質鮮嫩肥美，口感不亞於著名的神戶牛，但價格比神戶牛便宜許多，是老饕到了茨城不可不長的美味佳餚。　記者楊文琪／攝影
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