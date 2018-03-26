老爹鞋帶頭衝 百貨初夏「購購購」

2018-03-26 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



為替母親節檔期暖身，百貨祭出初夏購物優惠，今年業者除針對買氣持續火熱的美妝品加碼促銷，同時看準明星網紅所帶起的「老爹鞋」風潮，深受時下年輕客層喜愛，特別規畫相關折扣商品，準備搶攻這波話題正夯的「醜鞋」商機。

新光三越「初夏購物節」4月4日登場，業者表示，以往上半年趁母親節買化妝品最划算，但這幾年戰線延長到初夏購物節，許多消費者會趁此時下手採買，今年貴賓卡友4月4日到4月17日除可享滿3,000元送300元，檔期首三日若持百貨聯名卡加貴賓卡，買化妝品滿1萬元最高可送到1,700元。

另外，廠商也紛紛推出獨家商品，像是底妝及唇膏類今年可望繼續延燒，LANCOME就推出新光三越獨家的絕對完美水唇釉經典玫瑰紅#142；至於刻意仿舊、像是在穿二手鞋的「老爹鞋」時尚風潮，業者也祭出商品折扣，像PUMA Puma TSUGI 復古男女款慢跑鞋，原價3,680元、特價扣會員點數10點後，只要3,280元。

SOGO百貨復興館到4月15日起舉辦歐洲周活動，搭配館內春夏商品登場，祭出刷指定銀行信用卡滿5,000元可回饋4%購物抵用券。業者表示，今年以來精品及服飾買氣明顯提升，像是精品1~3月業績成長近2成，主要動力來自館內的LV、愛馬仕等指標大店陸續改裝到位，加上Coach日前獨家在SOGO開賣的米妮聯名系列也造成熱銷。