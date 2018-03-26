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福特衝銷售 強化休旅陣容

2018-03-26 22:11聯合報 記者陳威任╱即時報導

福特六和汽車發表2018年度新車銷售計畫，針對產品部分將強化休旅陣容，將導入高性能純正SUV血統7人座休旅車款Ford Explorer以及小改款都會輕休旅Ford EcoSport，並將針對全台Ford經銷據點進行升級，提供福特車主更好的服務體驗。

近年來休旅熱潮相當明顯，2017年 Ford運動休旅Kuga在台銷量成長接近3成，運動皮卡Ranger更是突破4成，扎實奠定休旅及皮卡車系領導品牌地位。因應休旅車市場快速成長，並且看好七人座車款需求趨勢，Ford將於2018年正式於台灣導入擁有純正SUV血統的Ford Explorer高性能七人座休旅車款，並推出小改款的Ford EcoSport都會輕休旅，滿足更多樣的休旅車型愛好者需求。

目前在台銷售之Ford車款有超過七成均搭載均具節能及優異動力輸出的EcoBoost系列引擎，其中今年上半年將推出的小改款Ford EcoSport也將首度搭載EcoBoost 125綠能渦輪增壓引擎，將以連續6年獲得世界引擎大賞1.0L以下最佳引擎級距冠軍的優異表現，提供較過往更節能又更充沛的動力。

為了提供給消費者更好的服務體驗，Ford預計將於今年11月導入示範據點，以全新展示間、服務廠之設計及更新，帶給顧客充滿科技感的視覺感受，整體空間設計都將以提高互動性、服務流程優化為更新重點。

在售後服務部份，Ford則將以流程優化為目標，包含服務標準流程簡化、標準工時設定、以及診斷設備升級來提升服務效率，縮短接待及維修保養時間，全新導入的新一代VCMM診斷儀器系統，能夠更快速精準地檢測出問題，提升效率。

福特六和宣布2018年擴大全方位休旅及皮卡產品陣線，導入包括Ford Explo...
福特六和宣布2018年擴大全方位休旅及皮卡產品陣線，導入包括Ford Explorer7人座休旅車以及New Ford EcoSport都會輕休旅。記者陳威任／攝影
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