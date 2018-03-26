無鋼圈照樣「胸」 零感女人好怦然

2018-03-26 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



近年來女性的生活態度更重視自我愉悅與舒適，因此強調穿著自在、「零感」的內衣，成為新寵，2018春夏新品除了兼顧感受外，在外型、色彩上的選擇更多，加上機能性，輕鬆擁有完美胸型。

台灣奧黛莉行銷總監黃昱倫表示，近一、兩年無鋼圈內衣盛行，銷量成長20%以上，且款式、顏色、尺寸推陳出新的頻率也增加。Audrey 2018新品仍以舒適款內衣當道，包括無鋼圈、軟鋼圈，而材質從涼感、刺繡蕾絲都有，在外型上也提供運動素面款、低V集中機能款等多元選擇，像是Audrey弧蝶美人系列超舒適零著感無鋼圈內衣，擁有Y字透氣導流槽以及微笑軟弧圈，舒服也能深溝立現。

PEACH JOHN品牌新代言人中村杏，有著健康時尚的形象，穿搭著可愛的「WORKⅹ可機洗」系列內衣，強調女性不論是在職場、居家都能自在度過，內衣的分層構造，讓身體釋放出壓力。怦然心動蝴蝶結無鋼圈胸罩，打出無鋼圈也能塑造出夢寐以求的自然胸型。

sloggi ZERO Feel系列自推出以來就在日本掀起風潮，以「Unfasten Yourself」為概念，強調舒適而自在。全新的ZERO Feel 2018春夏系列，為符合穿搭風格，推出升級的新款V型Bralette設計，採用極致360度超高彈力布料加上獨有的點狀接合科技，更貼身，無鋼圈撐托效果能完整包覆胸部卻不造成壓力，杯墊可拆洗，一口氣提供8種成套新色可選擇。