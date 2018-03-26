親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

無鋼圈照樣「胸」 零感女人好怦然

2018-03-26 22:10聯合報 記者王韶憶╱即時報導

近年來女性的生活態度更重視自我愉悅與舒適，因此強調穿著自在、「零感」的內衣，成為新寵，2018春夏新品除了兼顧感受外，在外型、色彩上的選擇更多，加上機能性，輕鬆擁有完美胸型。

台灣奧黛莉行銷總監黃昱倫表示，近一、兩年無鋼圈內衣盛行，銷量成長20%以上，且款式、顏色、尺寸推陳出新的頻率也增加。Audrey 2018新品仍以舒適款內衣當道，包括無鋼圈、軟鋼圈，而材質從涼感、刺繡蕾絲都有，在外型上也提供運動素面款、低V集中機能款等多元選擇，像是Audrey弧蝶美人系列超舒適零著感無鋼圈內衣，擁有Y字透氣導流槽以及微笑軟弧圈，舒服也能深溝立現。

PEACH JOHN品牌新代言人中村杏，有著健康時尚的形象，穿搭著可愛的「WORKⅹ可機洗」系列內衣，強調女性不論是在職場、居家都能自在度過，內衣的分層構造，讓身體釋放出壓力。怦然心動蝴蝶結無鋼圈胸罩，打出無鋼圈也能塑造出夢寐以求的自然胸型。

sloggi ZERO Feel系列自推出以來就在日本掀起風潮，以「Unfasten Yourself」為概念，強調舒適而自在。全新的ZERO Feel 2018春夏系列，為符合穿搭風格，推出升級的新款V型Bralette設計，採用極致360度超高彈力布料加上獨有的點狀接合科技，更貼身，無鋼圈撐托效果能完整包覆胸部卻不造成壓力，杯墊可拆洗，一口氣提供8種成套新色可選擇。

黛安芬Triaction推出全新運動系列，有著創新Magic Motion Pro概念，主打零壓高效能防晃科技，在各種強度的運動及訓練下提供適當的強度支撐。好比充滿設計感的Triaction Studio活力好動系列，融入Magic Wire膠片軟鋼圈設計，配合吸濕排汗抗菌布料與透氣罩杯設計，可調節空氣與運動時產生的汗水。

sloggi ZERO Feel系列新款V型Bralette，內衣1,280元，...
sloggi ZERO Feel系列新款V型Bralette，內衣1,280元，內褲380元。圖／sloggi提供
分享
Work X可機洗奇蹟胸罩1,190元，內褲490元。圖／PEACH JOHN提...
Work X可機洗奇蹟胸罩1,190元，內褲490元。圖／PEACH JOHN提供
分享
怦然心動蝴蝶結無鋼圈胸罩1,090元，內褲490元。圖／PEACH JOHN提供
怦然心動蝴蝶結無鋼圈胸罩1,090元，內褲490元。圖／PEACH JOHN提供
分享
Audrey華麗刺繡蕾絲無鋼圈舒壓款弧蝶美人系列，內衣1,980元，內褲580元...
Audrey華麗刺繡蕾絲無鋼圈舒壓款弧蝶美人系列，內衣1,980元，內褲580元。圖／Audrey提供
分享
sloggi ZERO Feel系列新款V型Bralette，內衣1,280元，...
sloggi ZERO Feel系列新款V型Bralette，內衣1,280元，內褲380元。圖／sloggi提供
分享
黛安芬Trication zip運動內衣系列，1,580元。圖／黛安芬提供
黛安芬Trication zip運動內衣系列，1,580元。圖／黛安芬提供
分享
Audrey居家前扣背心涼感款，內衣1,080元，內褲380元。圖／Audrey...
Audrey居家前扣背心涼感款，內衣1,080元，內褲380元。圖／Audrey提供
分享

職場
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

回來了！「山海樓」仁愛路試營運 推套餐、桌菜優惠

2018-03-26 23:16

老爹鞋帶頭衝 百貨初夏「購購購」

2018-03-26 22:14

福特衝銷售 強化休旅陣容

2018-03-26 22:11

品牌開新店 宣揚女性意識、環保理念

2018-03-26 18:47

熱到吃冰冰！全家獨家導入日韓網紅級夯冰品 搶先亮相

2018-03-26 17:23

全世界最迷你小廚師繼續煮！晶華安可加場開放至7月底

2018-03-26 16:47

潮流霸主Off-White創辦人Virgil Abloh 執掌LV男裝！

2018-03-26 16:42

超認真試吃／美式元祖餐廳新菜太誘人 試吃員瘋狂搶食

2018-03-26 16:42

輕鬆享瘦就這麼簡單 開啓家中的運動計畫吧

2018-03-26 16:24

無鋼圈內衣受歡迎！ 調查：8成女性最重視舒適度

2018-03-26 14:23

春夏換季內衣也推新！跳色、浪漫款各有巧思

2018-03-26 14:19

寒舍艾麗義式餐廳推12道新主菜 2人同行第2人半價

2018-03-26 11:45

期間限定！米其林客座名廚美食 飯店自助餐可嘗到

2018-03-26 08:56

歐米茄海馬大改款 周年慶推複刻經典

2018-03-26 06:10

巴塞爾鐘表展直擊／百達翡麗 掀超薄萬年曆話題

2018-03-25 23:53

想看人間絕世工藝？你不能錯過這場鐘表界的「華山論劍」

2018-03-25 23:32

美容化妝品展再現單筆90萬元大戶 彩妝保養都好買

2018-03-25 19:56

帶動MIT風潮！ 東森購物「台灣好物商品周」夯賣國貨

2018-03-25 19:53

無線吸塵器強勢當紅 掃地機器人智慧取勝

2018-03-25 18:42

敷臉要敷得巧！各種面膜使用頻率不同 重點步驟看這

2018-03-25 17:23

全國電子春購節 燦坤空調行動服務會員優惠大方送

2018-03-25 16:44

線上旅展搶便宜！美福彩匯自助餐每張券700元起

2018-03-25 13:39

PEUGEOT商旅車新增車型 提供5年延長保固

2018-03-25 12:52

PEUGEOT商旅車新增車型 提供5年延長保固

2018-03-25 12:52

王子麵竟變身高檔法菜！RAW推10道翻轉料理

2018-03-25 12:52

清明長假商機，禮客OUTLET戶外休閒品牌二折起

2018-03-25 12:50

紙風車經典進劇院 看唐吉軻德VS.四頭龍

2018-03-25 12:28

公館寶藏巖超high光節 吃吃玩玩賞藝術

2018-03-25 12:18

浪琴潛水表陶瓷上身 灰色超帥 林志玲款藍表好優雅

2018-03-25 12:12

亮彩鮮明CALVIN KLEIN腕表飾品 復古年輕

2018-03-25 11:34

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27

台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53

開架彩妝春季新鮮貨報到 臉眼唇頰染春色

2018-03-24 20:41

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39

變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22

banila co.母親節預購　首推滿額累贈制

2018-03-24 17:08

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

這是什麼夢幻卡司？！布萊德彼特、莎莉賽隆合體為這個

2018-03-24 16:56
看更多

熱門文章

奧客吼「買不到焦糖奶茶沒法上班」麥當勞店經理怒嗆

2018-03-26 12:32

亞洲50大最佳餐廳 台灣有3家餐廳上榜

2018-03-26 11:39

唐綺陽星座運勢週報：獅子身價上漲 天秤有貴人運

2018-03-26 07:41

盧秀燕臉書PO文 淡水、沙鹿空氣品質一目瞭然

2018-03-26 09:27

空品變好還是霧茫茫 恐因PM1

2018-03-26 00:51

影／寶島歌后紀露霞 為何多年不唱《望你早歸》？

2018-03-26 15:30

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

柯P曾說郵局早就該從地球消失 王國材：不能只看寄信

2018-03-26 11:44

今起水氣增！東半部短暫雨 南台上看30度、金馬有霧

2018-03-26 04:59

郵保付1年才用86次 立委嘆不懂宣傳

2018-03-26 13:42

超佛心15元鮪魚三明治 網友打開內餡「世界不一樣」

2018-03-26 17:05

【重磅快評】空汙PM1更難治 日本60年還搞不定它

2018-03-26 11:51

郵局招待所平均住房率不到三成 最熱門的是它

2018-03-26 10:33

統一發票千萬獎幸運兒 只花19元買零食

2018-03-26 12:02

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 把握機會 做事搶時機

2018-03-26 09:06

今日星座運勢／處女 珊瑚色幸運 社交與貴人運佳

2018-03-26 00:00

好天氣持續至清明連假 不過日夜溫差仍大

2018-03-26 16:12

生活點滴／回家摘菜

2018-03-26 06:00

天空為限周塔羅(上)／處女座 財運方面非常好

2018-03-26 08:50

家庭／童言童語：小芬老師來了

2018-03-26 06:00

和美「阿肥」流浪記 麝香豬逛大街4天全鎮瘋狂

2018-03-26 14:59

長榮航聯營2陸航 每週上海航班增至49班

2018-03-26 14:09

空品變好、能見度依然差 疑PM1作祟

2018-03-26 00:52

野望沙龍／畫面中的親子關係

2018-03-26 06:00

中華郵政全民釋股？ 賀陳旦：朝這方向思考

2018-03-26 10:53

滅蚊出招？中華郵政招待所 結合長照還要辦銀髮旅

2018-03-26 11:29

肺癌、大腸癌同時上身 大腸鏡先切一個免挨刀

2018-03-26 12:34

南投醫院取出膽結石 如龍眼一般大

2018-03-26 17:49

華航招實習空服員 勞部：原來的正職人員一個都不能少

2018-03-26 11:17

乳糖不耐不喝奶恐缺鈣 營養師教撇步克服

2018-03-26 16:01

「小燈泡」被殺2年… 社安網計畫啟動 將增聘3000社工

2018-03-26 00:42

網友提案男同志捐血「甲血甲用」 衛福部否決

2018-03-26 19:42

因為罹患這個病 她被不當解雇三次

2018-03-26 19:10

超認真試吃／美式元祖餐廳新菜太誘人 試吃員瘋狂搶食

2018-03-26 16:42

無鋼圈照樣「胸」 零感女人好怦然

2018-03-26 22:10

今起一周天氣舒適穩定 各地高溫24至28度 早晚有涼意

2018-03-26 14:45

福特衝銷售 強化休旅陣容

2018-03-26 22:11

臭氧濃度高 敏感族群出門注意

2018-03-26 05:02

滴一滴 便知豆乾火鍋料是否含雙氧水

2018-03-26 10:32

寒舍艾麗義式餐廳推12道新主菜 2人同行第2人半價

2018-03-26 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top