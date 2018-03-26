品牌開新店 宣揚女性意識、環保理念

2018-03-26 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



創立於1990年的南台灣國際精品選品店TAST，於2017年進軍北部市場後今年特別選在華山藝文中心打造兩層樓為期一個月的快閃店，以「Women Power」為主軸並搭配藝術家創作，傳遞女性美好的生活理念。

TAST華山快閃店集結多位藝術家依其代理品牌的風格與特色進行外牆創作，一樓為本次核心主題「Women Power」概念空間，以大型水晶燈搭配雲朵及延伸布料裝置藝術，象徵女性可能如同水晶堅硬卻易碎，或如雲朵般柔軟也可能跟布一樣韌性。二樓則是由TAST代理的設計師品牌推出不同的客製活動，讓消費者可以親身體驗創作或搶先鑑賞全球最新設計。

客製活動由LA設計師品牌VITA FEDE打頭陣，設計師暨創辦人Cynthia K. Sakai為TAST推出Cassio多變四連圈鑲鑽長鍊、Nora半弧形麻花珍珠手鍊、Sole雙色大小半環鑲鑽項鍊三款獨家聯名設計，時尚媽咪Melody也在發表會上搶先配戴此系列商品。而插畫家陳純虹Eszter Chen則是透過花卉、植物等圖騰以花園的氛圍呼應VITA FEDE春季新品系列，打造外牆創作。之後陸續加入推出限量獨家首賣商品的還有來自台灣的配件品牌HANS HSU、韓國新興設計品牌The Art Of Scribble。

agnè s b. 高雄首家概念店則於日前選在漢神百貨B1開幕，以質樸的原木色調與純淨的白色構築出品牌簡約風格。店內網羅男女裝、配件、Voyage包款系列，也是高雄地區首間全系列專門店。