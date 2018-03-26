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Big City巨城購物中心 2018新櫃接力登場

2018-03-26 17:42經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

Big City遠東巨城購物中心開幕至今，陸續引進新品牌及獨家專櫃，近7年來已調整逾160個品牌。2018年將持續透過業種及空間規劃，打造全方面的購物環境。迎接春天新氣象，首波改裝不僅強化美妝保養，並將餐飲櫃位再升級提供更多選擇，以滿足消費者求變的新鮮感。

女性消費者的換季保養工作不再煩惱，在Big City一次完成，3月中旬已進駐3家美妝保養品牌，齊聚髮質護理、美甲彩繪及全身保養，從頭到腳面面俱到。日本美髮沙龍品牌「Of cosmetics」貫徹對人、對地球健康為理念，以天然素材開發適合亞洲人的美髮照護產品，適時替頭髮補充營養調理頭皮狀態，好評登場。新竹獨家指甲彩繪專櫃「Murron」，強調產品不添加有害物質，快速上色、維持度高、1秒卸除，美甲彩繪新手也能輕鬆完成屬於自己的個性美。同樣是新竹獨家新櫃，還有源自日本的「OGUMA」，以家喻戶曉「秘之湧水美媒」肌膚保養品系列廣為人知，即日起歡慶開幕消費滿2,000元就送500元商品，誠意十足。

春季餐飲於4月初同樣換新裝，3F「Polo Café」秉持歐洲貴族馬球文化概念，以精品店裝營造出英倫士紳的風格氛圍，提供消費者享用下午茶如同歐洲貴族般的優雅感受。

B1則有沖繩人氣拉麵品牌「Motonari本也拉麵」盛大開幕，去年快閃時就有連續12天250碗天天售完的好成績，在消費者引頸期盼下正式進櫃，維持選用優質食材及高規格設備的理念，日本拉麵職人完整呈現最道地的美味拉麵，同時引進日式炸物品牌「Shake Chicken」，現做炸物加上獨特醬料，打造全台獨家複合店型，日式拉麵與炸物一次滿足。

這次B1 city`super國際美食櫃加入新成員「關北紅豆餅」銅板美食料多實在，「山崎麵包」也引進「不二家」系列商品，可愛造型麵包讓消費者回味童年時光。Big City餐飲店櫃品牌數占比全館逾20%，用餐座位近4,000個，這次調整將提供更舒適的用餐環境，不僅消費者逛街時能停留休息，也帶動周邊櫃位業績創造雙贏。

Big City將持續推陳出新維持消費熱度，追逐最新的品牌趨勢，接下來4至7月陸續將有餐飲、服飾及戶外休閒品牌加入，更增添商場多元性，讓消費者「生活所需一次到位，吃喝玩樂購物一站滿足」，打造適合家庭全客層的購物中心。

日本美髮沙龍品牌「Of cosmetics」，以天然素材開發適合亞洲人的美髮照護...
日本美髮沙龍品牌「Of cosmetics」，以天然素材開發適合亞洲人的美髮照護產品，好評登場。 業者／提供
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新竹獨家指甲彩繪專櫃「Murron」，強調產品不添加有害物質，快速上色1秒卸除，新手也能輕鬆完成。業者／提供
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新竹獨家「OGUMA」，以「秘之湧水美媒」肌膚保養品系列廣為人知，即日起歡慶開幕...
新竹獨家「OGUMA」，以「秘之湧水美媒」肌膚保養品系列廣為人知，即日起歡慶開幕消費滿2,000元就送500元商品。 業者／提供
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