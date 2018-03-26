超認真試吃／美式元祖餐廳新菜太誘人 試吃員瘋狂搶食

2018-03-26 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近來美式元祖餐廳TGI FRIDAYS推出春季新主菜，一次可以品嘗鴨胸、牛胸、豬腳，選擇相當多元。這次幸運擔任「超認真試吃」試吃員Spoon、Nancy，雖然兩人初次見面，但看到滿桌料理都放得很開，尤其在一聽到「開吃！」後，就瘋狂將桌上菜肴掃進肚子裡，誰也不讓誰的互相搶食。

看準台灣人愛吃排餐，TGI FRIDAYS以異國風精緻排餐為概念，即日起推出春季新餐點，集結3國料理手法，規畫法式鴨胸、美式燉牛胸、德式豬腳，並融合近10種季節時蔬，讓饕客大口吃肉又能清爽吃菜。單點主菜價位介於590元到790元間，若升級為雙人套餐則是1,499元到1,699元間。

同時，TGI FRIDAYS針對《udn走跳世界》超認真試吃規畫3主菜搭配雙人套餐，提供給粉絲試吃。此次由Spoon幸運抽中試吃員資格，並從網路上再找到Nancy一同來試吃新主菜。雖然兩人不熟，直到現場才見面，但一看到美食當前，原本有些尷尬害羞，都瞬間放開來，還相互搶食盤中料理。