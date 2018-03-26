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潮流霸主Off-White創辦人Virgil Abloh 執掌LV男裝！

2018-03-26 16:42聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚界人士震撼彈又一發！先前Louis Vuitton(簡稱LV)男裝總監Kim Jones離職接掌Dior Homme，正當大家還在猜測到底誰是LV男裝新任總舵手之時，稍早傳出人選確認消息，將由潮流界霸主Off-White創辦人兼設計師Virgil Abloh拿下這個眾所矚目的職位。

Virgil Abloh接下LV男裝總監一職背後可說是具備濃厚的新時代意義，首先，他是Balmain的Olivier Rousteing等人之外少數入主法國高級奢侈品牌的黑人設計師，而LV的歷史與品牌聲望又更具分量，Virgil Abloh要說是黃袍加身也不為過。此外，LV去年攜手Supreme推出系列商品掀起熱烈搶購，這次再度延攬一手打理人氣潮牌Off-White成為當今年輕人追逐的代表性品牌的Virgil Abloh入主LV，更是象徵精品與街頭潮流結合的趨勢已無可擋。

Virgil Abloh對自己接下來的新工作表示非常開心，「LV品牌的傳承和完整的創造性是啟發靈感的關鍵，我會充分參考並將兩者融合新時代的設計風格。」而日前確認執掌Dior Homme男裝的LV前男裝總監Kim Jones，也在個人IG上發文祝賀好友。Virgil Abloh所操刀的第一個LV男裝系列，則是將在今年6月登場的巴黎男裝周亮相。

LV官方IG宣布將由潮流界霸主Off-White創辦人兼設計師的Virgil A...
LV官方IG宣布將由潮流界霸主Off-White創辦人兼設計師的Virgil Abloh擔任LV男裝創意總監。圖／摘自IG
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