來店消費送衛生紙 禮客OUTLET來客倍增二成
現在什麼贈品最受歡迎？都會連鎖禮客OUTLET內湖店搶人氣、衝買氣，即日起至4月9日推出來店消費滿3000就送「100抽-抽取式衛生紙」一包，滿6000送二包，吸引大批民眾前往消費搶便宜，活動起跑至今來客數已倍增二成。
此外，禮客OUTLET也正在舉行休閒運動商品聯合特賣，針對時下最夯的運動服飾、運動慢跑鞋、春遊防風外套….等，特別邀請知名運動品牌adidas、K-SWISS、PUMA、Under Armour、SKECHERS、EIDER、TRAVELER、THE NORTH FACE、Columbia…等，自即日起至4月9日舉辦聯合特賣會，多款機能款服飾、運動休閒鞋…等商品，從頭到腳一應俱全。
像是adidas全面下殺3.5折起，且自即日起至4月9日只要持禮客會員卡來店就送ADIDAS 200元抵用券、PUMA則祭出運動鞋款買1送1，折扣後單筆消費滿2000再現抵200，如原價2380元K-SWISS精選休閒鞋、特價只要1290元，EIDER男款防風抗UV風衣外套原價2980元，特價只要894元，EIDER男款運動休閒外套原價6980元，特價2094元，馬上省下4,886元，TRAVELER女款防水抗UV外套_原價6,280元，特價2,980元，馬上現省3,300元，吸引不少熱愛運動、喜歡戶外活動的識途老馬到場搶購。
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