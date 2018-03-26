輕鬆享瘦就這麼簡單 開啓家中的運動計畫吧

2018-03-26 16:24 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

年後是否開始瘦身作戰計畫了呢？年節期間高油脂的大魚大肉，在大啖美食後，回到辦公室坐下，是否發現自己髀肉復生且身材大走鐘了呢？為了要維持曼妙體態，減少熱量攝取及多運動才是不二法門。其中慢跑更是許多人訓練心肺功能及雕塑緊實身材的最佳有氧運動，為了迎向更美好的自己，想要擁有健康的身體，就從每天好好運動開始吧！

根據 udn買東西 網站統計，運動相關商品在年節過後搜尋量大幅增加，而近期運動鞋商品也不只是提供運動舒適與輕量的基本需求，在外型上也引領潮流，讓運動時尚可以完美融合。而現代人又缺乏時間運動，倘若有一些小型的運動器材可以在家就展開訓練計畫，更能省去不少舟車勞頓的辛苦與花費。

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潮流必備款 ADIDAS讓機能與時尚結合更完美

想要跑步更順暢不疲勞，除了正確的運動姿勢之外，如果有一雙好的跑鞋，相信更能讓慢跑更收事半功倍之效， ADIDAS ATHLETIC 訓練鞋 ，它具有獨特的鞋舌雙折的構造，增加穿著服貼感，柔性透氣網布，鞋帶孔位置可依需求或鬆緊度任意更換，穿起來不僅舒適更充滿個人特色。輕巧EVA中底，充滿彈性且穿著起來十分柔軟，有效舒緩每一個步伐的衝擊力，輕鬆展現自信迷人的體態，讓運動更輕鬆簡單，自在地消耗卡路里。

機能運動鞋 NIKE讓妳的靈活度無限延伸

原價3,325元的【NIKE】WMNS FREE RN CMTR 2017 慢跑鞋黑，即日起至3月31日止，僅需2,790元。圖由廠商提供。 分享 facebook

跑步時總是覺得彎腰綁鞋帶很麻煩嗎？推薦 NIKE黑色慢跑鞋 ，它有著彈性鞋帶系統，可以快速綁帶，穿上它更加無負擔。Nike Flywire科技，締造出眾支撐力與穩定性，全新中底技術更有感的緩震效果，NIKE Free貼心設計出的大底，更提升鞋底靈活度延展性，讓慢跑的每一步都自在愜意無拘束。

運動內衣 掙脫平日的束縛感大口呼吸

原價2,490元的【SHOCK ABSORBER】跑步甜心運動內衣，即日起至4月8日止，僅需1,699元。圖由廠商提供。 分享 facebook

想要自在呼吸地在跑步機上奔馳，可以考慮穿上舒適自在的運動內衣， SHOCK ABSORBER跑步甜心運動內衣 是專為跑步設計的新進化抗震減壓運動內衣，它的3D無鋼圈立體專業剪裁罩杯，集中包覆輕柔無縫式內襯，減少活動時肌膚磨擦不適，智慧型肩帶階段式長度調整，讓運動更能自在伸展大步走，適合健走、路跑、慢跑及馬拉松等運動。

在家也能輕鬆運動 折疊式跑步機助你一臂之力

原價38,000元的【BH】L7 全收折式跑步機，即日起至3月25日止，點折價僅需35,999元。3月27日至4月10日點折價僅需19,999元。圖由廠商提供。 分享 facebook

運動一定要到戶外或是健身房才可行嗎？如果在家就可以隨心所欲地跑步，相信可以省下不少時間與金錢，不用特地安排一個時段到戶外運動，更不用絞盡腦汁地去比較各家運動中心的課程方案，只要購買一台 全收折式跑步機 ，僅需90秒就能輕鬆組裝，Multi-Cushion強效避震系統，分散洩壓保護雙腳及膝蓋。另外更不用擔心自己在家跑步不如外面運動中心的課程般專業，購買跑步機，還提供了獨家的雲端課程，免費私人教練課，陪你天天在家練跑不間斷。

飛輪健身課程 在家也能輕鬆訓練

原價28,999元的【BH】Fitness H918A-1 SB2 DURA飛輪健身車，即日起至4月2日止，僅需26,099元。圖由廠商提供。 分享 facebook

想要上飛輪課程，不一定要配合健身房固定時間飛輪團體課，還要爭先恐後搶報名。不如在家裡就準備一台 飛輪車 ，讓自己更有效率地運動。20kg的精鑄飛輪能有效提高訓練強度，花費最少時間達到最高運動效率。以一個體重60kg者為例，使用 飛輪車 運動達30分鐘，所消耗的熱量約為450至550卡，而一般健身車運動達30分鐘，所消耗的熱量只有252卡至387卡。不僅消耗較多熱量，同時車身穩定度升級，有多處固定點，可以提高車身穩定度，強化的精密魚鱗焊接讓 飛輪車 更穩固耐用，專業雙向卡式安全踏板正反面都可用，背面踏板可以搭配自行車卡鞋，而正面踏板可以搭配室內運動鞋，一機多用途，軟質固定帶讓飛輪車的踩踏過程不會受到任何壓迫。雙向圓周三段式的結構，能減少對腿部關節的衝擊困擾，不僅能享受到順暢騎乘的感受，更能安全地體會到 飛輪 的樂趣。

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想要輕鬆運動達成瘦身效果，就來 udn買東西 採購吧，自3月12日起至4月1日更推出「 超級神手刮刮樂，百萬獎金大挑戰 」活動。想要玩刮刮樂，不需要消費也能每天來玩3張刮刮卡，任一局中刮出3個相同符號，即可得神秘大禮，中獎機率高達100%，大獎豐富且超級搶手，有目前一機難求的PS4 Pro1TB主機、PS4 薄型主機，母嬰界知名品牌Combi的 Handy Auto 4 Cas手推車，以及高科技dyson吹風機、吸塵器等超人氣商品。全站消費單筆滿1,000元，可再加碼玩一次VIP黑鑽無敵拉霸機，再抽市價24,300元的Rimowa Classic Flight 29吋行李箱，年後持續好手氣，眾多夢幻獎品快來刮回家。

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