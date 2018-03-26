無鋼圈內衣受歡迎！ 調查：8成女性最重視舒適度

2018-03-26 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



UNIQLO調查發現，已有超過四成女性平常會穿著無鋼圈胸罩。 UNIQLO/提供 分享 facebook

訴求零感、無壓又自在的無鋼圈胸罩近年來大受歡迎，據UNIQLO的最新調查發現，已有超過四成女性平常會穿著無鋼圈胸罩，且近八成的女性選購內衣最重視的就是舒適度。

2018年春夏，UNIQLO高機能無鋼圈美型胸罩再推出全新Relax舒適系列，原有的Beauty Light輕型系列，本季不僅有輕型肩帶可拆新款，更推出XS、M+、L+、XL+四種新尺寸，還有全新的Beauty Soft柔軟系列，不僅訴求罩杯柔軟舒適，更移除背部的鉤子和肩帶調整器，減少肌膚接觸的不適感，而春夏柔美新色也同時登場。

同樣以無鋼圈撐托，卻能夠包覆胸部且不造成壓力，來自歐洲的sloggi「ZERO Feel」系列近年來也在日本掀起風潮。2018年春夏sloggi再次推出升級的V型Bralette設計，並一口氣發表八種成套新色，除了必備的黑色、花生醬色、淺灰色以及深海藍色外，這一季還特別推出其他繽紛色調，包括：潟湖藍色、紫丁香色、櫻花粉紅色及粉紅葡萄柚果醬色。

且新款的ZERO Feel內衣杯墊還是採可以拆卸的設計，使用洗衣機清洗，也不擔心變形起毛球。而除了ZERO Feel系列外，sloggi也將在4月推出全新的S by sloggi系列。此系列將包含四條產品缐，分別為女性的Serenity和Silhouette成套內衣，以及男性的Simplicity和Sophistication內褲。