春夏換季內衣也推新！跳色、浪漫款各有巧思

2018-03-26 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



PEACH JOHN「Work可機洗奇蹟胸罩」，可以直接丟進洗衣機清洗。 PEACH JOHN/提供 分享 facebook

正值春夏換季時節，內衣市場紛推新款，從吸睛的跳色款、浪漫的刺繡蕾絲設計，再到訴求方便清洗的可機洗胸罩，台、日、法內衣新品各有巧思。

日本人氣內衣品牌PEACH JOHN除了有人氣商品「平口不走光無肩帶胸罩」外，今年春夏還主打特別為職場新女性設計的「Work可機洗奇蹟胸罩」，不僅訴求舒適度，還可以直接丟進洗衣機清洗。

思薇爾「爵色花宴」系列 思薇爾/提供 分享 facebook

喜愛黑色內衣的你，則千萬不能錯過法國精品內衣，法國精品內衣Chantelle的2018春夏系列仍有多款黑膚基本色系，每一件內在美雖看似隨性，卻隱約透露著低調的時髦。蕾絲、刺繡、印花圖騰和色彩的巧妙搭配，強調每處細節。

Passionata本季在剪裁上則是將舒適與時尚緊密結合，兼具時裝台上交織線條、蕾絲美背等流行設計，同時也利用透膚柔軟的材質來強調穿著的舒適度。

Audrey「弧蝶美人」系列 Audrey/提供 分享 facebook

Chantal Thomass本季新作以「LA VIE EN ROSE-玫瑰人生」為靈感，一改前一季性感狂野的風格，運用華麗古典的蕾絲與不對稱的蝴蝶結裝飾，以及頂級藜芭蕾絲與百摺珠羅紗的襯托，讓女性朋友透過內衣的穿搭，宛若下凡的仙女，有著若有似無的魅惑性感。

Audrey Royal「巴黎弧蝶」系列 Audrey Royaly/提供 分享 facebook

本土內衣品牌Audrey春夏系列「Audrey Royal巴黎弧蝶」，以簍空刺繡蕾絲為設計主軸，若隱若現更襯托女性的性感曲線，肩帶上特殊造型的立體奢華刺繡蕾絲、半罩的簍空剔透罩杯設計、內衣下襬則搭精緻刺繡蕾絲的荷葉花裙。另款「弧蝶美人」系列有兩個款式，一款為適合微胸美人，運用舒芙蕾氣墊棉杯可讓罩杯瞬間升級。另一款則為超舒適零著感無鋼圈內衣，有著Ｙ字透氣導流槽和微笑軟弧圈，訴求舒服也能深溝立現。

思薇爾則是推出「爵色花宴」新系列，罩杯中層以satin絲光感襯底，搭配精細刺繡節紗宮廷針法技藝，以及大深Ｖ領口薄紗設計，質感華麗至極，同時強調脅邊雙塑片穩穩舒適支撐的機能美訴求。