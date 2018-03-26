期間限定！米其林客座名廚美食 飯店自助餐可嘗到

2018-03-26 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



台北米其林指南的摘星餐廳生意好到爆，趕搭這股米其林熱潮，宜蘭也有五星級飯店聘請國外米其林餐廳名廚來台客座，經由星級主廚指導的美食料理端上桌，您不必出國，在飯店自助餐廳就可嘗到美味。

礁溪長榮鳳凰酒店請來日本《桃の 木》中餐廳料理長小林武史跨海客座，這家餐廳2015年是東京首度拿下米其林二星的中餐廳；小林武史熱愛中華料理，早年在香港的餐廳服務時，曾與中國各地名廚共事，他同時也欣賞法式餐廳的優雅，其料理呈現中菜為體、西菜為用的思維。

小林武史在長榮桂冠自助餐廳供應8道料理，分別是鎮江黑醋豚肉、口水鷄、辣汁煮海螺、麻辣炒鴨舌、乾炒茄子、A菜炒臘肉、椒油紅蘿蔔絲、紅油豬腳，無限量供應。

其中「鎮江黑醋豚肉」算是鎮店之寶，類似東坡肉，用了黑醋、老抽、醬油及香油等數十種香料調和，微甜微酸，小林捨棄燉爛煮法，維持肉質彈牙感，Q而多汁；「口水鷄」也是一絕，雞肉本身無味，全靠醬汁提味，香而不辣。

有8道米其林美食加持，但桂冠自助餐維持原價，中餐880元、晚餐980元加服務費，即日起到6月底。

此外宜蘭力麗威斯汀度假酒店最近也請到義大利西西里島唯一的米其林餐廳女主廚派翠西亞前來客座，她連續8年榮獲米其林一星殊榮及紅蝦評鑑雙叉，3月23、24日兩場米其林晚宴共100份，包含5道菜、1道甜點、6款米其林指定酒款，每套餐4500元，沒多久就被訂光。

現年62歲的派翠西亞作菜動作優雅，1991年她與擔任侍酒師的丈夫成立《bye bye blues》餐廳，希望用餐客人揮別憂傷，吃出喜樂；1997年她被世界知名Espresso飲食指南譽為年度最佳甜品師，2008年受邀擔任義大利總理的御前廚師，2010年榮獲米其林一星肯定至今，常前往世界各國擔任客座主廚指導。

派翠西亞客座時儘量採用在地食材，此次設計晚宴菜單包含番茄做成冰沙搭配在地海鮮的「海鮮冷盤佐蕃茄風味冰淇淋」、「義式蛋茄、帕瑪森乾酪、水牛起司與羅勒」、「墨魚汁燉飯佐醃漬花枝」、「青魽魚菲力搭西西里風味蔬菜」、主菜是「紅酒燉小牛頰佐芹塊根泥」或「黑橄欖酥皮金槍魚」擇一，甜點「開心果巴非佐熱巧克力」，每道菜都相當費工，尤其紅酒燉小牛臉頰肉需花費2天料理時間。