親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

期間限定！米其林客座名廚美食 飯店自助餐可嘗到

2018-03-26 08:56聯合報 記者戴永華╱即時報導

台北米其林指南的摘星餐廳生意好到爆，趕搭這股米其林熱潮，宜蘭也有五星級飯店聘請國外米其林餐廳名廚來台客座，經由星級主廚指導的美食料理端上桌，您不必出國，在飯店自助餐廳就可嘗到美味。

礁溪長榮鳳凰酒店請來日本《桃の 木》中餐廳料理長小林武史跨海客座，這家餐廳2015年是東京首度拿下米其林二星的中餐廳；小林武史熱愛中華料理，早年在香港的餐廳服務時，曾與中國各地名廚共事，他同時也欣賞法式餐廳的優雅，其料理呈現中菜為體、西菜為用的思維。

小林武史在長榮桂冠自助餐廳供應8道料理，分別是鎮江黑醋豚肉、口水鷄、辣汁煮海螺、麻辣炒鴨舌、乾炒茄子、A菜炒臘肉、椒油紅蘿蔔絲、紅油豬腳，無限量供應。

其中「鎮江黑醋豚肉」算是鎮店之寶，類似東坡肉，用了黑醋、老抽、醬油及香油等數十種香料調和，微甜微酸，小林捨棄燉爛煮法，維持肉質彈牙感，Q而多汁；「口水鷄」也是一絕，雞肉本身無味，全靠醬汁提味，香而不辣。

有8道米其林美食加持，但桂冠自助餐維持原價，中餐880元、晚餐980元加服務費，即日起到6月底。

此外宜蘭力麗威斯汀度假酒店最近也請到義大利西西里島唯一的米其林餐廳女主廚派翠西亞前來客座，她連續8年榮獲米其林一星殊榮及紅蝦評鑑雙叉，3月23、24日兩場米其林晚宴共100份，包含5道菜、1道甜點、6款米其林指定酒款，每套餐4500元，沒多久就被訂光。

現年62歲的派翠西亞作菜動作優雅，1991年她與擔任侍酒師的丈夫成立《bye bye blues》餐廳，希望用餐客人揮別憂傷，吃出喜樂；1997年她被世界知名Espresso飲食指南譽為年度最佳甜品師，2008年受邀擔任義大利總理的御前廚師，2010年榮獲米其林一星肯定至今，常前往世界各國擔任客座主廚指導。

派翠西亞客座時儘量採用在地食材，此次設計晚宴菜單包含番茄做成冰沙搭配在地海鮮的「海鮮冷盤佐蕃茄風味冰淇淋」、「義式蛋茄、帕瑪森乾酪、水牛起司與羅勒」、「墨魚汁燉飯佐醃漬花枝」、「青魽魚菲力搭西西里風味蔬菜」、主菜是「紅酒燉小牛頰佐芹塊根泥」或「黑橄欖酥皮金槍魚」擇一，甜點「開心果巴非佐熱巧克力」，每道菜都相當費工，尤其紅酒燉小牛臉頰肉需花費2天料理時間。

除米其林晚宴外，宜蘭力麗威斯汀度假酒店將於4月9日到6月底，在知味西餐廳推出義大利美食料理，把米其林女主廚精湛巧妙的料理帶入餐廳，自助式午餐880元、晚餐1080元加服務費。

麻辣炒鴨舌很夠味。記者戴永華/攝影
麻辣炒鴨舌很夠味。記者戴永華/攝影
分享
義大利名廚派翠西亞料理的紅酒燉小牛頰肉，非常耗時費工。 記者戴永華/攝影
義大利名廚派翠西亞料理的紅酒燉小牛頰肉，非常耗時費工。 記者戴永華/攝影
分享
「鎮江黑醋豚肉」是以數十種香料調和而成，微酸微甜的鎮店名菜。 記者戴永華／攝影
「鎮江黑醋豚肉」是以數十種香料調和而成，微酸微甜的鎮店名菜。 記者戴永華／攝影
分享
礁溪長榮鳳凰酒店的自助餐廳，可以吃到米其林料理。記者戴永華/攝影
礁溪長榮鳳凰酒店的自助餐廳，可以吃到米其林料理。記者戴永華/攝影
分享
「口水鷄」香氣十足。 記得戴永華／攝影
「口水鷄」香氣十足。 記得戴永華／攝影
分享
來自日本的米其林名廚小林武史，把東京鎮店名菜搬到長榮桂冠自助餐廳。 記者戴永華/...
來自日本的米其林名廚小林武史，把東京鎮店名菜搬到長榮桂冠自助餐廳。 記者戴永華/攝影
分享
來自義大利的米其林名廚派翠西亞說明她設計的晚宴料理。 記者戴永華／攝影
來自義大利的米其林名廚派翠西亞說明她設計的晚宴料理。 記者戴永華／攝影
分享
礁溪長榮鳳凰酒店把日本東京米其林《桃の木》餐廳的鎮店名菜，搬到桂冠自助餐，無限量...
礁溪長榮鳳凰酒店把日本東京米其林《桃の木》餐廳的鎮店名菜，搬到桂冠自助餐，無限量供應。 記者戴永華／攝影
分享
派翠西亞的甜點「開心果巴非佐熱巧克力」，美味可口。 記者戴永華／攝影
派翠西亞的甜點「開心果巴非佐熱巧克力」，美味可口。 記者戴永華／攝影
分享
「黑橄欖酥皮金槍魚」的肉質鮮嫩。記者戴永華/攝影
「黑橄欖酥皮金槍魚」的肉質鮮嫩。記者戴永華/攝影
分享

米其林義大利
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

歐米茄海馬大改款 周年慶推複刻經典

2018-03-26 06:10

巴塞爾鐘表展直擊／百達翡麗 掀超薄萬年曆話題

2018-03-25 23:53

想看人間絕世工藝？你不能錯過這場鐘表界的「華山論劍」

2018-03-25 23:32

美容化妝品展再現單筆90萬元大戶 彩妝保養都好買

2018-03-25 19:56

帶動MIT風潮！ 東森購物「台灣好物商品周」夯賣國貨

2018-03-25 19:53

無線吸塵器強勢當紅 掃地機器人智慧取勝

2018-03-25 18:42

敷臉要敷得巧！各種面膜使用頻率不同 重點步驟看這

2018-03-25 17:23

全國電子春購節 燦坤空調行動服務會員優惠大方送

2018-03-25 16:44

線上旅展搶便宜！美福彩匯自助餐每張券700元起

2018-03-25 13:39

PEUGEOT商旅車新增車型 提供5年延長保固

2018-03-25 12:52

PEUGEOT商旅車新增車型 提供5年延長保固

2018-03-25 12:52

王子麵竟變身高檔法菜！RAW推10道翻轉料理

2018-03-25 12:52

清明長假商機，禮客OUTLET戶外休閒品牌二折起

2018-03-25 12:50

紙風車經典進劇院 看唐吉軻德VS.四頭龍

2018-03-25 12:28

公館寶藏巖超high光節 吃吃玩玩賞藝術

2018-03-25 12:18

浪琴潛水表陶瓷上身 灰色超帥 林志玲款藍表好優雅

2018-03-25 12:12

亮彩鮮明CALVIN KLEIN腕表飾品 復古年輕

2018-03-25 11:34

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27

台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53

開架彩妝春季新鮮貨報到 臉眼唇頰染春色

2018-03-24 20:41

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39

變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22

banila co.母親節預購　首推滿額累贈制

2018-03-24 17:08

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

這是什麼夢幻卡司？！布萊德彼特、莎莉賽隆合體為這個

2018-03-24 16:56

打造品牌新高度 Oris探索生命起源

2018-03-24 16:55

高級珠寶女表內外皆美 香奈兒自製機芯再進化

2018-03-24 16:54

春季美容化妝品攜手玩美移動　現場體驗AR美妝潮科技

2018-03-24 15:27

PChome商店街個人賣場私訊即時傳圖功能上線

2018-03-24 14:38

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

網購限定頂級表款 透明鏤空陀飛輪試水溫：熱得很！

2018-03-24 12:49

中山北路婚紗街光環褪？林莉前進仁愛圓環開大店

2018-03-24 12:37

就是要焦糖奶茶 網友成立自救會1.8萬人按讚

2018-03-23 21:43

周末逛國際美容化妝品展 來抽YAMAHA全新摩托車

2018-03-23 18:36

女子美麗／THREE新底妝＋魔法棒試用報告

2018-03-23 14:23

巴塞爾鐘表展／延續經典再創新！腕表聚焦複雜功能

2018-03-23 13:26

戴資穎帶鐵粉出國看球賽 球后英姿限定罐首發開賣

2018-03-23 10:12

結婚率下探 飯店喜宴8,800元起近10年最低價

2018-03-23 10:11
看更多

熱門文章

快對獎！統一發票1-2月中獎號碼出爐

2018-03-25 12:15

統一發票大獎 哪些縣市中獎率高看這裡

2018-03-25 17:54

殺破狼周運勢／金牛有貴人支援 水瓶金錢、工作運佳

2018-03-25 14:39

浪琴潛水表陶瓷上身 灰色超帥 林志玲款藍表好優雅

2018-03-25 12:12

唐綺陽星座運勢週報：獅子身價上漲 天秤有貴人運

2018-03-26 07:41

空品變好還是霧茫茫 恐因PM1

2018-03-26 00:51

15歲男孩被逮運毒 怨社工：你為什麼不早點來？

2018-03-25 20:31

今起水氣增！東半部短暫雨 南台上看30度、金馬有霧

2018-03-26 04:59

本周好天氣 日夜溫差大

2018-03-25 14:41

第3號颱風「鯉魚」形成 對台灣暫無影響

2018-03-25 15:53

醫師證實 多吃蔬果 延緩細胞癌化

2018-03-25 13:07

統一發票千萬大獎出爐 上期還有8張大獎沒領

2018-03-25 13:10

開獎囉！ 1-2月期發票千萬特別獎獎號「21735266」

2018-03-25 13:43

今日星座運勢／處女 珊瑚色幸運 社交與貴人運佳

2018-03-26 00:00

空品變好、能見度依然差 疑PM1作祟

2018-03-26 00:52

吃蔬果可防癌化？係金A！

2018-03-25 13:28

線上旅展搶便宜！美福彩匯自助餐每張券700元起

2018-03-25 13:39

點眼藥水忘閉眼吸收 藥效打折扣

2018-03-25 10:11

上錯車下錯站…盲人搭公車 情節「好虐心」

2018-03-25 23:25

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

王子麵竟變身高檔法菜！RAW推10道翻轉料理

2018-03-25 12:52

未來1周晝暖夜涼 溫差超過10度

2018-03-25 13:33

影／本周國內汽、柴油漲6角 創今年最大漲幅

2018-03-25 14:13

美容化妝品展再現單筆90萬元大戶 彩妝保養都好買

2018-03-25 19:56

獨╱「強化社會安全網計畫」出爐 衛福部估社工缺3千人

2018-03-25 20:12

孩子吵架爸媽該不該介入？心理師5點分析

2018-03-25 14:00

臭氧濃度高 敏感族群出門注意

2018-03-26 05:02

「小燈泡」被殺2年… 社安網計畫啟動 將增聘3000社工

2018-03-26 00:42

孩子成績老吊車尾？原來生病了

2018-03-25 13:28

用樂高蓋摩天大樓 小學生實作樂玩數學　

2018-03-25 23:01

華航正式開航 美國加州安大略

2018-03-25 17:42

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

無線吸塵器強勢當紅 掃地機器人智慧取勝

2018-03-25 18:42

大便習慣改變？身體在給你警訊

2018-03-25 13:28

歐米茄海馬大改款 周年慶推複刻經典

2018-03-26 06:10

開車族哭哭 國內汽柴油價格明起調漲0.6元

2018-03-25 12:18

敷臉要敷得巧！各種面膜使用頻率不同 重點步驟看這

2018-03-25 17:23

清明長假商機，禮客OUTLET戶外休閒品牌二折起

2018-03-25 12:50

公館寶藏巖超high光節 吃吃玩玩賞藝術

2018-03-25 12:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top