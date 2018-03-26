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歐米茄海馬大改款 周年慶推複刻經典

2018-03-26 06:10聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士頂級鐘表品牌歐米茄（ Omega） ，海馬Seamaster系列一直是其中深受歡迎的經典，其中的海馬 300M潛水表今年適逢25週年，全面翻新。全系列機芯採用目前品牌標準配備的大師天文台認證防磁機芯，而視覺上最大的特點則是回歸第一代的波浪紋裝飾表盤，不過這次表盤和表圈一樣採用高科技陶瓷材質，波浪紋則以雷射方式鏤刻，共黑色、藍色、或PVD灰3色可選。限量款以罕見的鉭（Tantalum）金屬，搭配2級鈦及獨門的Sedna紅金，面盤雕飾陽刻波浪紋，限量編號則以金質鏤刻於側邊，是別出心裁的巧思。

最初的海馬其實誕生於1948年，今年適逢70週年，復刻紀念表做大三針與小秒盤兩款。大三針款採用夜光太子妃指針與藍色鱘魚皮表帶，小秒針款則是無業光的柳葉真，搭配牛皮表帶。兩款復刻表均搭載全新大師天文台認證機芯，水晶玻璃表蓋上雷射卷刻logo，底蓋雷射鏤刻一架英軍噴射機與平民船隻，則述說歐米茄在二戰期間為英國空軍生產軍表，戰後轉為一般大眾生產日用表款的歷史，也正是海馬誕生的背景。

除了海馬，登月的超霸Speedmaster，今年推出阿波羅八號「月之黑暗面」Apollo 8 Dark Side of the Moon腕表，向50年前首度環繞月球的阿波羅8號任務致敬。特別的是此次首度以露出鏤空機芯，且用雷射鏤刻的方式將月亮表面的紋理裝飾於機芯上，而且表盤正面的月亮紋理來自月之亮面（面對地球的這一面），背面的紋理則是月之暗面（背對地球的這一面）巧妙將阿波羅8號的任務完整呈現。黑色陶磁表殼底部更不忘刻上「WELL SEE YOU ON THE OTHER SIDE」字樣，是太空人Jim Lovell消失於月之暗、暫時斷訊前所說的話。

歐米茄海馬Diver 300M系列不鏽鋼鏈帶腕表，15萬9,000元。圖／歐米茄...
歐米茄海馬Diver 300M系列不鏽鋼鏈帶腕表，15萬9,000元。圖／歐米茄提供
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歐米茄海馬Diver 300M系列鈦鉭合金限量腕表，42萬4,000，限量2,5...
歐米茄海馬Diver 300M系列鈦鉭合金限量腕表，42萬4,000，限量2,500枚。圖／歐米茄提供
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歐米茄海馬1948年大師天文台復刻小秒針腕表，21萬9,100元；復刻鱘魚皮表帶...
歐米茄海馬1948年大師天文台復刻小秒針腕表，21萬9,100元；復刻鱘魚皮表帶大三針腕表，20萬1,500。各限量1948枚。圖／歐米茄提供
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歐米茄海馬Diver 300M系列橡膠帶腕表，15萬5,500。圖／歐米茄提供
歐米茄海馬Diver 300M系列橡膠帶腕表，15萬5,500。圖／歐米茄提供
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歐米茄超霸系列阿波羅8號 Dark Side Of the Moon腕表，31萬...
歐米茄超霸系列阿波羅8號 Dark Side Of the Moon腕表，31萬8,000元。圖／歐米茄提供
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