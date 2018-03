歐米茄海馬大改款 周年慶推複刻經典

2018-03-26 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



瑞士頂級鐘表品牌歐米茄( Omega) ,海馬Seamaster系列一直是其中深受歡迎的經典,其中的海馬 300M潛水表今年適逢25週年,全面翻新。全系列機芯採用目前品牌標準配備的大師天文台認證防磁機芯,而視覺上最大的特點則是回歸第一代的波浪紋裝飾表盤,不過這次表盤和表圈一樣採用高科技陶瓷材質,波浪紋則以雷射方式鏤刻,共黑色、藍色、或PVD灰3色可選。限量款以罕見的鉭(Tantalum)金屬,搭配2級鈦及獨門的Sedna紅金,面盤雕飾陽刻波浪紋,限量編號則以金質鏤刻於側邊,是別出心裁的巧思。

最初的海馬其實誕生於1948年,今年適逢70週年,復刻紀念表做大三針與小秒盤兩款。大三針款採用夜光太子妃指針與藍色鱘魚皮表帶,小秒針款則是無業光的柳葉真,搭配牛皮表帶。兩款復刻表均搭載全新大師天文台認證機芯,水晶玻璃表蓋上雷射卷刻logo,底蓋雷射鏤刻一架英軍噴射機與平民船隻,則述說歐米茄在二戰期間為英國空軍生產軍表,戰後轉為一般大眾生產日用表款的歷史,也正是海馬誕生的背景。