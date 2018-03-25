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美容化妝品展再現單筆90萬元大戶 彩妝保養都好買

2018-03-25 19:56聯合報 記者陳立儀╱即時報導

2018台北春季國際美容化妝品展自3月23日開展3天，帶動近5.5萬人進場逛展，還出現單筆消費90萬元的大戶；美甲區依舊是人潮聚集焦點，除了許多美甲師趁機採買用品，美甲彩繪示範更吸引不少人圍觀最新潮流。

台北春季國際美容化妝品展的各家廠商祭出展場限定優惠，是吸引美妝控買單的最大誘因，像是SOLONE單色眼影市價99元、展場優惠價8件399元，每日約可賣出300個，明星商品Hello Kitty防水眼線膠筆原價149元、展場兩支特價229元，每天約可賣出500支，明天（3月26日）還有一日限定的SOLONE柔光美拍氣墊粉餅下殺4.3折特價249元。

近來在PTT引起熱烈討論的IWE女神系列彩妝，在展場買氣超旺，現場推出3件9折、5件8.5折，包括HD女神粉底、女神炫光蒸氣蜜粉、女神璀璨晶亮眼影盤、暗夜女神再現立體修容盤、女神陶瓷炫光彩餅等都值得入手；保養品系列也有多項展場特惠價，高山茶洗卸系列任選3瓶特價1,500元，45＋抗老系列3瓶8.5折、5瓶8折。

3年前從歐美回台灣深耕的CITY COLOR，第一次參加美容展就創下熱銷佳績，尤其是漸層打亮餅幾乎賣到缺貨，每天還有限量搶購的10元超特價商品。此外，林三益明星商品斜角粉底刷平均一天賣出150支、柳燕洗臉刷系列一天可賣出300組，業績預估較去年同期成長10～15％。

本次展場的重點特色「直播玻璃屋」今天下午請來網紅Chubby糖分享擺脫草莓鼻的秘訣，明天上午11點直播和風春日美甲彩繪，下午則有現場直擊和熱推美容小物；大會舞台區中午12點30分有強恕中學的「絕世．獨立」展演秀。

2018台北春季國際美容化妝品展於台北世貿一館展出至3月27日，全票150元、優待票100元，憑當日發票不限金額可兌換婦潔VIGILL生理潔舒巾正貨1包，現場加入聯合報會員有機會抽中SUGAR S11四鏡頭全螢幕手機、borsalini精品萬元皮件、年度新色YAMAHA CUXi機車等大獎。

2018台北春季國際美容化妝品展，湧進許多美妝控進場朝聖搶便宜。記者鄭清元／攝影
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