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無線吸塵器強勢當紅 掃地機器人智慧取勝

2018-03-25 18:42聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近年消費者越來越重視居家生活的空氣品質與清潔效能，顯現在吸塵器與掃地機器人市場也跟著快速成長，去年整體銷售更突破16億！從近期推出的幾款清潔家電新品來看，無線吸塵器已成為目前強勢主流商品，而掃地機器人的智慧遙控功能也漸漸成為消費者不可或缺的選購條件。

Dyson最新款無線吸塵器Cyclone V10上週上市，品牌創辦人James Dyson霸氣表示：「這就是我不再研發有線吸塵器的理由。」的確，無線吸塵器發展至今，不管是吸力、重量、續航力各方面，都已經達到可以滿足消費者需求的平衡點，再加上不受線材限制的使用靈活度，更是讓消費者用過就回不去的重要原因。Dyson經過逾十年的馬達技術研發，最新的V10數位馬達，不僅體積更小、重量更輕，力量卻更強，轉速可高達每分鐘125,000轉，內含的智慧調控功能，更可偵測高度、氣壓、溫度，考量天候情況，透過氣壓偵測感應器，判斷不同高度而自動調整吸力效能，甚至能區別桌面與地面的細微高度差。最豪華等級的Cyclone V10 Absolute款，包含軟質碳纖維滾筒吸頭、碳纖維毛刷深層吸頭，以及二合一組合吸頭、細縫清潔吸頭、迷你電動吸頭、軟質毛刷吸頭四款配件，能夠全面清潔各種居家角落和車廂等環境。

想要更輕鬆省力維持居家清潔，瑞典精品家電品牌伊萊克斯更提倡1+1掃除新觀念，運用兩種以上的清掃小家電，輕鬆達到居家環境潔淨。去年9月上市的PURE i9型動機器人，近期除了推出年度新色極勁黑，其智慧應用軟體亦新增地圖功能，能以色塊方式顯示清掃範圍，輕鬆掌握清掃狀況，售後服務也全面升級，購買後還可由專人到府協助安裝連線。另外，三月起更於百貨與電商通路推出可有效過濾99.99%細小微塵的全新直立式吸塵器「超級完美管家HEPA除蟎版」，除了獨家毛髮截斷清潔科技，僅需輕踩踏板裝置5秒鐘，即可將纏繞在吸頭上的毛髮截斷，解決不少女性消費者清潔上的煩惱之外，更擁有可水洗的HEPA等級濾網，針對PM2.5具有99.99%過濾效果，搭配UV床墊電動吸頭，深層清除床墊塵蟎；而子母機設計，亦可兼顧地板、床墊、家中各處清潔。

相中智慧家電潛力，3C影音品牌人因科技也進軍智慧家電市場，近期新推出SR101第三代吸掃拖多功能掃地機器人，機身僅7.8公分，可進入床底桌底死角，內建陀螺儀，具有SLAM地圖分區智慧清掃規劃功能；使用10,000轉無刷電機馬達，具備吸力強勁、低噪音優點。除了有HEPA濾網可過濾細小灰塵與塵蟎，吸塵、拖地兩用的設計也很便利。

Dyson Cyclone V10的軟質碳纖維滾筒吸頭，可清潔不同材質地面的各種...
Dyson Cyclone V10的軟質碳纖維滾筒吸頭，可清潔不同材質地面的各種大小碎屑粉塵。圖／Dyson提供
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人因SR101第三代吸掃拖多功能掃地機器人，售價7,990元。圖／人因科技提供
人因SR101第三代吸掃拖多功能掃地機器人，售價7,990元。圖／人因科技提供
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3月27日起至5月26日止，至全台伊萊克斯百貨通路購買PURE i9 型動機器人...
3月27日起至5月26日止，至全台伊萊克斯百貨通路購買PURE i9 型動機器人即贈價值3,000元的超值配件組和價值5,290元的設計家系列美式咖啡機。圖／伊萊克斯提供
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伊萊克斯PURE i9型動機器人，推出極勁黑新色。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯PURE i9型動機器人，推出極勁黑新色。圖／伊萊克斯提供
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3月27日起至5月26日止，至全台伊萊克斯百貨通路購買超級完美管家HEPA除蟎版...
3月27日起至5月26日止，至全台伊萊克斯百貨通路購買超級完美管家HEPA除蟎版，即贈纖維布料專用電動吸頭和內外濾網組，價值5,980元。圖／伊萊克斯提供
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Dyson Cyclone V10 Absolute，建議售價26,900元。圖...
Dyson Cyclone V10 Absolute，建議售價26,900元。圖／Dyson提供
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