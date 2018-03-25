敷臉要敷得巧！各種面膜使用頻率不同 重點步驟看這

2018-03-25 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣人愛敷面膜，每年敷掉上億片，數量驚人。在季節交替時節，肌膚容易出現過敏現象，必須特別細心清潔、保濕與防曬，可適度搭配面膜保養，要注意的是，除了挑選面膜時應留意成分標示之外，各種訴求的面膜使用頻率也各不相同，過度使用反而會造成肌膚負擔；此外，敷面膜前後的重點步驟也缺一不可。

Tomod’s公關副理Ava表示，面膜原理來自於密封作用，利用面膜布將外界空氣阻絕，肌膚些微升溫促使毛孔擴張，達到水分補充及滋潤效果，洗澡後半小時是敷面膜的絕佳時機。

Ava提醒，挑選面膜時應注意包裝外成分標示，避免甲醛含量過高、添加過多香料或成分太過複雜的面膜，使用頻率則需視個人膚質與膚況作調整，一般而言，保濕面膜約2～3天使用1次、抗皺面膜約3～5天使用1次、美白面膜約7～8天使用1次、控油清潔面膜約6～10天使用1次即可。

敷面膜前的過敏檢測很重要，可先將面膜精華液塗抹於手腕內側並靜置5～10分鐘，觀察肌膚有無紅、癢等過敏現象，一旦出現任何過敏反應應立即停止使用，如果過敏情形嚴重，建議諮詢專業醫師；肌膚原本已有不適、敏感時，最好先暫停面膜保養。