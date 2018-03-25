全國電子春購節 燦坤空調行動服務會員優惠大方送

2018-03-25 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



天氣漸漸轉熱，消費者對空調的需求也逐漸升溫，全國電子推出空調早販優惠澎湃回饋，即日起至3月29日到全台全國電子門市購買指定機種空調，立即享15期0利率再送頭期款現金。以單價三萬元的空調為例，不僅能分15期免息，平均每期只要負擔2,000元，等於每日不到67元。最划算的是，還能在購機當下立即獲得等同15期分期頭期款的現金2,000元回饋！

另外，全國電子也推出一系列冷氣服務回饋顧客，只要在全台門市免費加入全國電子會員，就能享有冷氣總統級精緻安裝服務，11大品牌空調不限機型加碼擁有7年免費延長保固，指定機種再享免基本運費及免費標準安裝。早販優惠期間，11大品牌空調還推出指定機種加碼送原廠好禮，包括生活家電、餐盤組、現折優惠等，有冷氣換購計畫消費者，可別錯過早鳥搶優惠時機。