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春季美妝展　網紅直播美妝教學

2018-03-25 16:29聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

2018台北春季國際美容化妝品展3月23日至3月27日在台北世貿一館登場，今天邀請網紅Chubby糖主持節目「美容神器搶救肌膚大作戰」，教大家告別草莓鼻，解析輕鬆去黑頭方法。

美妝展今天湧進不少人潮。記者鄭清元／攝影
美妝展今天湧進不少人潮。記者鄭清元／攝影
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美妝展今天湧進不少人潮。記者鄭清元／攝影
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網紅Chubby糖主持節目「美容神器搶救肌膚大作戰」。記者鄭清元／攝影
網紅Chubby糖主持節目「美容神器搶救肌膚大作戰」。記者鄭清元／攝影
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美妝展今天湧進不少人潮。記者鄭清元／攝影
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