線上旅展搶便宜！美福彩匯自助餐每張券700元起

2018-03-25 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



為了歡慶滿2周年，台北美福大飯店從3月26日起推出線上旅展，祭出一系列優惠，像是彩匯自助餐優惠每券700元起，另多家餐廳通用券，每張原價3,100元起，特價最低2,080元，現省1千元。同時在4月1日、2日同步在飯店一樓大廳推出現場旅展，若現場買美食通用券3張或住宿券1張，就可以用1,000元加購米其林指南推薦米香台菜餐廳的雙人餐券。

台北美福飯店從3月26日到4月3日間，展開線上旅展活動，推出彩匯自助餐優惠價每券700元起，相當於64折優惠。適用潮粵坊烤鴨三吃、GMT義法餐廳美國特級肋眼雙人套餐、晴山日本料理雙人鐵板套餐及米香台菜餐廳的龍蝦二吃或白鯧芋頭米粉乙鍋的「超值美食通用券」，每張原價3,100元起，限定優惠價2,080元。若想在飯店住上一晚，包含兩客彩匯自助早餐、下午茶，每張7,999元。3人以上同行入住菁英套房，包含3客彩匯自助早餐、下午茶，下殺34折，每張8,999元起。

此外，台北美福飯店在4月1日、2日於1樓大廳推出現場旅展，每天早上10點到下午5點，購買超值美食通用券3張或是住宿券1張，就可以用1,000元加購米其林指南推薦的米香台菜餐廳「平日阿嬤ㄟ古早味」雙人套餐券1張。