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王子麵竟變身高檔法菜！RAW推10道翻轉料理

2018-03-25 12:52聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

號稱比演唱會難訂的RAW，迎接春季到來，推出了最新菜單，不僅將台灣人從小最熟悉的王子麵發想菜色，還有依照24節氣用甜豆、茗荷、油菜花、皇宮菜等春季特有青蔬為主角，設計成10道全新料理，翻轉饕客對料理的既有概念。

提到本季新菜色發想過程，RAW主廚之一的江振誠表示，想表現食材原貌，但以更有趣的方式呈現。因此與另一位主廚黃以倫將食材重新組合堆疊，讓記憶中熟悉味道，能以全新不同姿態詮釋。

RAW的每一季菜單都會有不同的主題或故事，大致上依照24節氣及結合在地食材設計新菜色。而本季菜單的故事從屏東鮮奶開始，每個餐期前才將牛奶做成新鮮起司，保留乳清、奶泡，帶有些酸甜滋味，嘗起來像養樂多，再搭上風乾牛奶作的脆皮湯葉，可一次吃到三種牛奶不同的質地及風味。

此外，以民眾最耳熟能詳的王子麵發想做成「田樂燒、吻仔魚、香脆麵」這道菜，使用馬鈴薯做成香脆麵，再將味噌碳烤的茄子田樂燒拌吻仔魚，放在特製陶瓷的便當盒中，灑上自製調味包，壓碎香脆麵及其他食材再一起入口，鹹香鮮脆讓人回憶起吃王子麵的美好回憶。

此外，RAW從去年便已引進「食材零浪費」概念，之前是將鴨從頭到尾不浪費的做成料理，而這次挑戰台中谷關的鱘龍魚，從魚頭到魚尾都使用在這道料理中，像是用涮涮鍋方式將鱘龍魚薄片搭配春季羽衣甘藍、皇宮菜、菠菜、油菜花等青蔬，淋上由鱘龍魚皮與骨頭熬製出的乳白色高湯，膠質濃郁鮮美搭上帶有苦味的青蔬，風味層次多變。另有刷上文蛤醬汁的鍋粑，單吃酥脆鮮香，配上鱘龍魚高湯及魚片泡飯，一道料理就能吃遍這個季節的山珍海味。

此次推出的新菜單，總共會有10道全新料理，套餐價格介於1,850元到2,680元間。

江振誠與黃以倫一起發想此次新菜單。
江振誠與黃以倫一起發想此次新菜單。
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RAW另一位主廚黃以倫。圖／RAW提供
RAW另一位主廚黃以倫。圖／RAW提供
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