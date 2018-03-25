PEUGEOT商旅車新增車型 提供5年延長保固

2018-03-25 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



PEUGEOT TRAVELLER領航家承襲PEUGEOT超過129年造車工藝，以2.0L BlueHDi柴油動力輸出180bhp最大馬力 / 400Nm最大扭力，結合EAT6 6速手自排變速系統與F1方向盤換檔撥桿，強勁動能兼顧平均每公升15公里以上優異節能，全車系並標準配備BSM盲點偵測警示系統、多項電子化主動安全系統及前 / 後共八點式駐車雷達含駐車圖像視覺輔助，與同級唯一全車系採前座雙區恆溫及後座空調系統等凌駕車壇優勢，造就前所未有大型MPV車型嶄新視野。

PEUGEOT TRAVELLER領航家自2017年9月開放預售並於2018世界新車大展上市後，獲得消費者熱烈迴響；而PEUGEOT總代理 寶嘉聯合也傾聽消費者對於高運載車型多變性之高度期待，將PEUGEOT TRAVELLER領航家進行車款編成調整，新增二款5.3m車長之車型，包含尊爵版 (5米3) 及旗艦版+ (5米3)。且旗艦版+ ( 5米3 ) 車型新增HBA 智慧型遠近頭燈切換系統、LDWS 車道偏移警示系統、ISA 智慧型速率調整及SLI 速率掃描辨識系統等。

PEUGEOT TRAVELLER領航家以方正車艙格局與空間最大化，因應不同乘載用途搭配易可收折 / 拆卸高機能性座椅模組，提供日常通勤、休閒生活抑或是商務運載自在靈活運用，更期以豐富配備及更進化之完善主動科技滿足消費者多元用車需求。