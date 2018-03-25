紙風車經典進劇院 看唐吉軻德VS.四頭龍

2018-03-25 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



春假將至，全家大小怎麼玩？紙風車2002年誕生的作品《唐吉軻德冒險故事—銀河天馬》，在台北國家戲劇院體會這齣跟著紙風車319鄉村兒童藝術工程、368鄉鎮市區兒童藝術工程行走全台的作品。

該劇以西班牙文豪塞萬提斯筆下經典角色延伸，不論是開場時氣勢磅礡的風車大戰、移動式場景創造出的「時間之河」、用黑光劇手法加上多媒體與數百顆星星燈營造的銀河之旅，乃至四頭龍闖進觀眾席，都會讓大小觀眾興奮驚豔，也彰顯唐吉軻德永不放棄的精神。4月6日到8日演出。

同樣改編自經典文學的《來自德米安的你Hello！My Demian》也值得一看，該劇由EX-亞洲劇團改編自諾貝爾文學獎得主赫曼‧赫塞經典名著《徬徨少年時》，呼應書中描述少年成長時光的矛盾與掙扎，希望為青春找到出路，是該團「本質劇場」首部曲。

劇團印度裔導演江譚佳彥指出，「本質劇場」是他基於30年劇場經驗統整出的演員訓練法，希望以「舞蹈化的語言」與「音樂性的肢體」呈現角色，主題則在扣問生命與劇場的本質。該劇他就與《血觀音》音樂總監柯智豪攜手合作，並邀新民謠仙靈系獨立樂團「害喜喜HighCC」擔任詞曲創作與舞台演出，期盼打造出亞洲風當代劇場。