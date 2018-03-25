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公館寶藏巖超high光節 吃吃玩玩賞藝術

2018-03-25 12:18聯合報 記者何定照╱即時報導

原本被視為台北周邊髒亂違建的公館寶藏巖，近年早成藝術景點之一，尤受青年喜愛。2018寶藏巖光節即日起在此登場，讓寶藏巖更生光彩。

寶藏巖源於1960、70年代包括外省來台老兵等民眾在此自造房舍，久而久之形成特殊聚落樣貌。2004年寶藏巖正式登錄為台北市第一處聚落形態的「歷史建築」，2010年以「藝居共生」概念引入各項藝術活動，成立寶藏巖國際藝術村，自此成為景點。

今年光節以「宇宙」、「時空」、「錯置」及「平行」等關鍵字為策展主軸，邀集10位台灣、國外藝術家以寶藏巖現場為靈感創作。張永達《相對感度N°5》藉由熱空氣流動，在空間中創造出一層動態薄膜，形成感性的藝術表達；許哲瑜2011年在邊境71號周遭牆面以抗爭行動為題材繪製大量壁畫，此次在同一創作地點重新創作，呼應過往。

光節另搭配座談、市集、表演藝術、深度導覽，展至5月6日。與親朋好友前來時，不妨結合同樣位於公館的蟾蜍山文化景觀、溫羅汀人文街區、自來水博物園區，甚至附近的客家主題公園、紀州庵文學森林賞玩，見證台北城南的眷村文化、移民社會、自然生態景觀、水道文化、文學思潮、獨立音樂風景。

要注意的是，寶藏巖因依山而造，且是早期由民眾自行建造，部分行經路面、階梯較不平，銀髮族、幼兒須特別小心。

寶藏巖光節盛況。寶藏巖／提供
寶藏巖光節盛況。寶藏巖／提供
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寶藏巖光節作品。寶藏巖／提供
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違建老兵
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