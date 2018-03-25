浪琴潛水表陶瓷上身 灰色超帥 林志玲款藍表好優雅

2018-03-25 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



瑞士高級鐘表品牌浪琴（Longines）在今年三月於瑞士舉辦的巴賽爾珠寶鐘表展（Baselworld）發表年度全新作品，整體延續既有的產品線發展，但新品令人眼睛為之一亮，包括專業製表系列的Master巨擘系列推出實用的年曆表款，深受歡迎的潛水表HydraConquest深海征服者推出彩色陶瓷表圈的新選擇 。而去年藍面腕表大賣的熱潮帶領之下，今年也有更多女表推出藍面新色。

看好熱門的潛水表市場，浪琴年度復刻系列則以黑色PVD 重新詮釋Legend Diver 60年代潛水表。而在鐘表迷口中暱稱「浪鬼」的潛水表HydraConquest深海征服者系列，今年首度推出陶瓷表圈款，新色共有灰、藍、黑3色搭配同色面盤，備有41與43毫米兩種尺寸，而面盤設計更簡約，鍊帶則較為收窄，訂價51,900元，在既有的彩色鋁圈之餘提供更豐富的選擇，系列完整度高。