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忘不了沒救出的他…「心靈餘震」壓垮搜救英雄

浪琴潛水表陶瓷上身 灰色超帥 林志玲款藍表好優雅

2018-03-25 12:12聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士高級鐘表品牌浪琴（Longines）在今年三月於瑞士舉辦的巴賽爾珠寶鐘表展（Baselworld）發表年度全新作品，整體延續既有的產品線發展，但新品令人眼睛為之一亮，包括專業製表系列的Master巨擘系列推出實用的年曆表款，深受歡迎的潛水表HydraConquest深海征服者推出彩色陶瓷表圈的新選擇 。而去年藍面腕表大賣的熱潮帶領之下，今年也有更多女表推出藍面新色。

看好熱門的潛水表市場，浪琴年度復刻系列則以黑色PVD 重新詮釋Legend Diver 60年代潛水表。而在鐘表迷口中暱稱「浪鬼」的潛水表HydraConquest深海征服者系列，今年首度推出陶瓷表圈款，新色共有灰、藍、黑3色搭配同色面盤，備有41與43毫米兩種尺寸，而面盤設計更簡約，鍊帶則較為收窄，訂價51,900元，在既有的彩色鋁圈之餘提供更豐富的選擇，系列完整度高。

走專業製表路線的Master巨擘系列推出全新的年曆腕表，搭載由ETA機芯廠專門為浪琴打造的全新L897自動上鍊年曆機芯，具64小時動力儲存，共有銀、黑、藍色及點鑽時標4種面盤選擇，訂價72,900元起，是價格具競爭力的實用選擇。而巨擘系列於2017年推出午夜藍色面盤女表大受歡迎，今年包括林志玲所代言的Elegant優雅系列全系列5種尺寸以及La Grande Classique du Longines嘉嵐系列，也跟上藍色浪潮，以藍面搭配藍色鱷魚皮革表帶的迷人樣貌搶佔市場。

浪琴巨擘系列40毫米不鏽鋼自動上鍊年曆腕表，72,900元。圖／浪琴表提供
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澳洲影星賽門貝克代言的浪琴巨擘系列推出自動上鍊年曆腕表。圖／浪琴表提供
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浪琴嘉嵐系列36毫米不鏽鋼藍面自動上鍊腕表，50,500元。圖／浪琴表提供
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浪琴優雅系列29毫米不鏽鋼藍面自動上鍊腕表，52,200元。圖／浪琴表提供
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浪琴深海征服者系列潛水表首次推彩色陶瓷表圈款，51,900元。圖／浪琴表提供
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林志玲代言的浪琴優雅系列推出藍色面盤的新作。圖／浪琴表提供
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浪琴深海征服者系列潛水表首次推彩色陶瓷表圈款，新色灰色相當特別，51,900元。...
浪琴深海征服者系列潛水表首次推彩色陶瓷表圈款，新色灰色相當特別，51,900元。圖／浪琴表提供
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