鐘表展最熱話題 百達翡麗新款萬年曆表

2018-03-24 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



金鷹（Nautilus）系列一直是百達翡麗（Patek Philippe）最受消費者喜愛的表款之一，獨特的外觀與定位於高級運動表，每每推出新款總能吸引藏家的目光。

今年百達翡麗就首次把著名的240機芯運用於金鷹系列表款，打造了一款厚度僅有8.42毫米的超薄萬年曆腕表，打破了消費者對於複雜功能表款就會很厚實的印象。為了不要破壞原有的表殼外型設計，製表師特別為這款腕表的機芯增添獨特結構，把原本萬年曆的調整按把移至表耳。值得一提的是，藍色表盤與40周年的紀念款相同，其上的三個日期、潤年和星期顯示盤，分別以不同裝飾方式呈現，在簡潔的視覺中，亦不顯單調。

勞力士在巴塞爾鐘表展時，一口氣推出了全新的GMT Mater II腕表，包括了首次把表迷暱稱為「可樂圈」的設計搭配了五格鍊節紀念型表帶，呼應了1955年原始表款風格。不過陶瓷表圈採用黑、棕配色的表款，更是藏家們的目標，這也是勞力士第一次推出利用永恆玫瑰金和玫瑰金與精鋼結合的表款。三款腕表皆為黑色漆面，都搭載了3285型機芯，具有70小時動力儲存，防水深度達100公尺，功能更為實用。