快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



你是標準的咖啡控嗎?若不想走進擁擠喧囂的大牌咖啡店,喜歡品質與品味兼具的小咖啡館,那你一定會對這份墨爾本新晉人氣Cafe清單感興趣。面對這些開業不久便已被墨城本地人強烈推薦的小眾咖啡館,讓人等不及想立刻收入口袋名單!

No.1|Small Graces|文藝咖啡館的暖心美味

彩色抱枕和清新綠葉,超大方形木桌佔據整個空間,文藝居家風的咖啡館,充斥著無拘束的溫馨氣息。點杯酵香咖啡或熱巧克力,品嘗新鮮食材製作的豐富餐點,還有萃取天然植物糖分的黑芝麻冰淇淋,以及米、椰奶和木薯等製成的招牌甜點,都是超適合減肥人士的健康美味。書架上的雜誌和書籍可以隨意取閱,特別準備的畫筆和繪本給小朋友寫寫畫畫,可以輕鬆地帶小朋友泡咖啡館。

營業時間|7am-4pm. Mon-Fri / 7:30am-4pm. Sat / 8am-4pm Sun

店址|57 Byron St, Footscray VIC 3011

No.2|Hectors Deli|吃著漢堡喝咖啡

Richmond的安靜街角,遇見這一個單色磚牆拼湊的簡白空間,充滿陽光和悠悠運轉的咖啡機,外牆上的彩色塗鴉和馬賽克磚,點綴恰到好處的個性與色彩。而這家看似與世無爭的咖啡店,最不能錯過的竟是6款風味各異的漢堡,由兩位曾就職於超人氣餐廳Attica的店長精心製作,真材實料、滋味豐富、進店必嘗!迷你Size的店內僅有8個座位,不過屋外用餐是最值得推薦的,無論是活力清晨,還是悠閒午後,都可以享受悠閒的氛圍。

營業時間|7:30am-3pm. Mon-Sun

店址|1/94 Buckingham St, Richmond VIC 3121

No.3|Neon Beatniks|女子軍團的創意料理

黑磚+植物的組合,工業與自然元素的平衡交織,這家看起來個性又復古的咖啡館,最酷的是由熱愛旅行的主廚Kirsten領銜的女子料理天團。這裡有墨爾本人氣咖啡店出品的咖啡豆,還有融入世界風味的創意料理,無論是需烹煮24小時的明星菜餚慢燉排骨,還是色彩溫暖的可愛甜點,口味和顏值都是值得期待的美味保證。

營業時間|7:30am-3pm. Mon-Fri / 8am-3pm. Sat-Sun

店址|43 Glenlyon Rd, Brunswick VIC 3056

No.4|Wilson & Market|名廚出品格調之選

墨爾本專業美食評論家力推,集餐廳、露台酒吧和咖啡店於一體,澳洲名廚Paul Wilson打造的Wilson & Market,是開啟美好一天的絕佳之地。格調滿滿的風格絕對是小資最愛,主廚親自從摩林頓半島挑選有機食材,精選咖啡則來自墨爾本専業品牌St Ali,招牌、傅統和英式三款早餐選擇,配合優格和甜品呈現,而隨季節每年輪換四次的午餐,冬季的歐洲風味、夏季的海鮮盛宴,再搭配酒吧內的精品葡萄酒,更是值得期待的完美組合。

營業時間|8am-5pm. Tue.Thu.Fri.Sat / 9am-5pm. Sun

店址|163-185 Commercial Rd South Yarra VIC 3141

No.5|All Are Welcome|不花俏的純粹風味

有人鍾愛可愛甜膩的蛋糕,有人卻深陷於歐包的傳統風味無法自拔。如果你是這樣的「麵包達人」,那就來這間親和力十足的咖啡館吧。店長曾是米其林三星餐廳的苜席烘焙師,一目瞭然的開闊空間內,玻璃陳列櫃中的金黃麵包是絕對主角,除了墨爾本隨處可見的法式經典,還兼具「捷克蜜糕」等東歐風味。一杯濃縮咖啡+鬆軟歐式麵包,不花俏的純粹風味來這裡尋找就對了。

營業時間|7am-3pm. Mon-Sat / 8am-3pm. Sun

店址|190 High St, Northcote VIC 3070

No.6|Terror Twilight|酒吧與咖啡館的前世今生

大型咖啡機替代啤酒龍頭,擺入養眼的植物,褪去酒精味道的喧鬧酒吧,升級為全新暖心牌咖啡館。Terror Twilight的店名暗黑氣質十足,推開門卻是截然不同的明亮風格,小清新色調甚至爬上了陳列其中的咖啡豆包裝。還有,這裡最不缺的就是高顏值的健康美食,除了全天提供的美味brunch和營養果昔,菜單上還有四川醃豆腐這樣的美食,好奇小眾咖啡館內的中國味道,那就快來品嘗吧!

營業時間|7am-4pm. Mon-Fri / 7am-5pm. Sat / 8am-5pm. Sun

店址|13/11-13 Johnston St, Collingwood VIC 3066