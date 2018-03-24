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快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

你是標準的咖啡控嗎？若不想走進擁擠喧囂的大牌咖啡店，喜歡品質與品味兼具的小咖啡館，那你一定會對這份墨爾本新晉人氣Cafe清單感興趣。面對這些開業不久便已被墨城本地人強烈推薦的小眾咖啡館，讓人等不及想立刻收入口袋名單！

No.1｜Small Graces｜文藝咖啡館的暖心美味

彩色抱枕和清新綠葉，超大方形木桌佔據整個空間，文藝居家風的咖啡館，充斥著無拘束的溫馨氣息。點杯酵香咖啡或熱巧克力，品嘗新鮮食材製作的豐富餐點，還有萃取天然植物糖分的黑芝麻冰淇淋，以及米、椰奶和木薯等製成的招牌甜點，都是超適合減肥人士的健康美味。書架上的雜誌和書籍可以隨意取閱，特別準備的畫筆和繪本給小朋友寫寫畫畫，可以輕鬆地帶小朋友泡咖啡館。

營業時間｜7am-4pm. Mon-Fri / 7:30am-4pm. Sat / 8am-4pm Sun

店址｜57 Byron St, Footscray VIC 3011

No.2｜Hectors Deli｜吃著漢堡喝咖啡

Richmond的安靜街角，遇見這一個單色磚牆拼湊的簡白空間，充滿陽光和悠悠運轉的咖啡機，外牆上的彩色塗鴉和馬賽克磚，點綴恰到好處的個性與色彩。而這家看似與世無爭的咖啡店，最不能錯過的竟是6款風味各異的漢堡，由兩位曾就職於超人氣餐廳Attica的店長精心製作，真材實料、滋味豐富、進店必嘗！迷你Size的店內僅有8個座位，不過屋外用餐是最值得推薦的，無論是活力清晨，還是悠閒午後，都可以享受悠閒的氛圍。

營業時間｜7:30am-3pm. Mon-Sun

店址｜1/94 Buckingham St, Richmond VIC 3121

No.3｜Neon Beatniks｜女子軍團的創意料理

黑磚+植物的組合，工業與自然元素的平衡交織，這家看起來個性又復古的咖啡館，最酷的是由熱愛旅行的主廚Kirsten領銜的女子料理天團。這裡有墨爾本人氣咖啡店出品的咖啡豆，還有融入世界風味的創意料理，無論是需烹煮24小時的明星菜餚慢燉排骨，還是色彩溫暖的可愛甜點，口味和顏值都是值得期待的美味保證。

營業時間｜7:30am-3pm. Mon-Fri / 8am-3pm. Sat-Sun

店址｜43 Glenlyon Rd, Brunswick VIC 3056

No.4｜Wilson & Market｜名廚出品格調之選

墨爾本專業美食評論家力推，集餐廳、露台酒吧和咖啡店於一體，澳洲名廚Paul Wilson打造的Wilson & Market，是開啟美好一天的絕佳之地。格調滿滿的風格絕對是小資最愛，主廚親自從摩林頓半島挑選有機食材，精選咖啡則來自墨爾本専業品牌St Ali，招牌、傅統和英式三款早餐選擇，配合優格和甜品呈現，而隨季節每年輪換四次的午餐，冬季的歐洲風味、夏季的海鮮盛宴，再搭配酒吧內的精品葡萄酒，更是值得期待的完美組合。

營業時間｜8am-5pm. Tue.Thu.Fri.Sat / 9am-5pm. Sun

店址｜163-185 Commercial Rd South Yarra VIC 3141

No.5｜All Are Welcome｜不花俏的純粹風味

有人鍾愛可愛甜膩的蛋糕，有人卻深陷於歐包的傳統風味無法自拔。如果你是這樣的「麵包達人」，那就來這間親和力十足的咖啡館吧。店長曾是米其林三星餐廳的苜席烘焙師，一目瞭然的開闊空間內，玻璃陳列櫃中的金黃麵包是絕對主角，除了墨爾本隨處可見的法式經典，還兼具「捷克蜜糕」等東歐風味。一杯濃縮咖啡+鬆軟歐式麵包，不花俏的純粹風味來這裡尋找就對了。

營業時間｜7am-3pm. Mon-Sat / 8am-3pm. Sun

店址｜190 High St, Northcote VIC 3070

No.6｜Terror Twilight｜酒吧與咖啡館的前世今生

大型咖啡機替代啤酒龍頭，擺入養眼的植物，褪去酒精味道的喧鬧酒吧，升級為全新暖心牌咖啡館。Terror Twilight的店名暗黑氣質十足，推開門卻是截然不同的明亮風格，小清新色調甚至爬上了陳列其中的咖啡豆包裝。還有，這裡最不缺的就是高顏值的健康美食，除了全天提供的美味brunch和營養果昔，菜單上還有四川醃豆腐這樣的美食，好奇小眾咖啡館內的中國味道，那就快來品嘗吧！

營業時間｜7am-4pm. Mon-Fri / 7am-5pm. Sat / 8am-5pm. Sun

店址｜13/11-13 Johnston St, Collingwood VIC 3066

（以上資料由澳洲維多利亞州旅遊局提供）

Terror Twilight。圖／擷取自Terror Twilight FB
Terror Twilight。圖／擷取自Terror Twilight FB
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Neon Beatniks有墨爾本人氣咖啡豆。圖／擷取自Neon Beatnik...
Neon Beatniks有墨爾本人氣咖啡豆。圖／擷取自Neon Beatniks IG
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澳洲名廚Paul Wilson打造的Wilson & Market。圖／擷取自W...
澳洲名廚Paul Wilson打造的Wilson & Market。圖／擷取自Wilson & Market官網
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充滿文藝居家風的Small Graces。圖／擷取自Small Graces官網
充滿文藝居家風的Small Graces。圖／擷取自Small Graces官網
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All Are Welcome。圖／擷取自All Are Welcome官網
All Are Welcome。圖／擷取自All Are Welcome官網
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Hectors Deli推6款特色漢堡。圖／擷取自Hectors Deli官網
Hectors Deli推6款特色漢堡。圖／擷取自Hectors Deli官網
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咖啡館墨爾本創意料理
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