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孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

消失許久的COACH「C」logo在本季漂亮回歸，於2018春季推出全新設計的C字Signature印花系列，而Max Mara則是將五○年代使用的原創字體，重回春夏時尚伸展台，這款被命名為「Tuscans」的字體也成為春夏新裝的MaxMaragram印花。

COACH的C字樣相信是很多品牌愛好者的經典回憶，執行創意總監Stuart Vevers上任後打造了COACH的全新風格，也讓C字退隱江湖一段時間，而今重新用C字作為Signature印花的靈魂， 當季更以美國街頭藝術家凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉徽章，拼貼在Signature印花手袋上，加上水晶、釦飾及鉚釘裝飾等，重生的C字有了優雅且幽默的靈魂。

孫芸芸就拎著Riley和Camera在紐約街拍，展現冷酷和奢華並存的萬種風情，瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）則是在形象廣告的花絮中酥胸微露，表現全新Parker手袋的性感甜美，朴信惠手上的Riley鑲滿了凱斯哈林的塗鴉徽章，洋溢街頭風。

Max Mara則是在2018春夏米蘭時裝展中，發表五○年代使用的原創字體全系列新裝，此款字體被命名為Tuscans（托斯卡納），早在兩千年前就存在於羅馬，因此帶著懷舊雋永的樣貌；在1958年，Max Mara當時的藝術總監Erberto Carboni首次將這字體用於品牌廣告，如今復刻創新，Tuscans轉變為全新標誌，成為「MaxMaragram」印花，出現在配件、鞋子、和服飾之上。

Backpack後背包，售價27,800元。圖／COACH提供
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朴信惠手上的Riley手袋有凱斯哈林的俏皮塗鴉徽章，售價28,800元。圖／CO...
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Riley手袋，售價19,800元。圖／COACH提供
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全新的MaxMaragram印花，出現在配件、鞋子、和服飾之上。圖／Max Ma...
全新的MaxMaragram印花，出現在配件、鞋子、和服飾之上。圖／Max Mara提供
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Max Mara在2018春夏發表全新MaxMaragram印花全系列新裝。圖／...
Max Mara在2018春夏發表全新MaxMaragram印花全系列新裝。圖／Max Mara提供
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Kisslock手袋，售價23,800元。圖／COACH提供
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孫芸芸在紐約時裝周期間的街拍拎著Riley手袋，售價19,800元。圖／COAC...
孫芸芸在紐約時裝周期間的街拍拎著Riley手袋，售價19,800元。圖／COACH提供
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Riley手袋，售價25,800元。圖／COACH提供
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Camera手袋，售價16,800元。圖／COACH提供
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瑟琳娜戈梅茲微露酥胸超性感，手上拎著全新Parker手袋，售價16,800元。圖...
瑟琳娜戈梅茲微露酥胸超性感，手上拎著全新Parker手袋，售價16,800元。圖／COACH提供
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孫芸芸演繹Camera手袋，售價12,800元。圖／COACH提供
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