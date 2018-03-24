孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



消失許久的COACH「C」logo在本季漂亮回歸，於2018春季推出全新設計的C字Signature印花系列，而Max Mara則是將五○年代使用的原創字體，重回春夏時尚伸展台，這款被命名為「Tuscans」的字體也成為春夏新裝的MaxMaragram印花。

COACH的C字樣相信是很多品牌愛好者的經典回憶，執行創意總監Stuart Vevers上任後打造了COACH的全新風格，也讓C字退隱江湖一段時間，而今重新用C字作為Signature印花的靈魂， 當季更以美國街頭藝術家凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉徽章，拼貼在Signature印花手袋上，加上水晶、釦飾及鉚釘裝飾等，重生的C字有了優雅且幽默的靈魂。

孫芸芸就拎著Riley和Camera在紐約街拍，展現冷酷和奢華並存的萬種風情，瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）則是在形象廣告的花絮中酥胸微露，表現全新Parker手袋的性感甜美，朴信惠手上的Riley鑲滿了凱斯哈林的塗鴉徽章，洋溢街頭風。