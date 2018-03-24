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台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53聯合報 記者陳立儀╱即時報導

台灣三星認養三星鄉一畝田，積極推動「星美好」在地公益計畫，更三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，總經理李廷柱率領員工擔任一日志工，一步一腳印踩進田泥，彎腰插下每一株秧苗，除了從過程中學習謙卑的精神，更藉由身體力行體現對台灣土地的熱愛，同時也希望喚起大眾關注為台灣默默付出的小農們。

台灣三星電子總經理李廷柱表示，三星在台已有24年，落實在地深耕承諾，長期投入企業社會責任，持續推動「星美好」在地公益計畫，從星教育、星人才、星關懷、星環境等4大面向努力，其中稻田認養計畫已邁入第3年，透過支持小農的友善契作，感受他們對台灣這片土地的堅持與熱愛，更鼓勵員工們一起積極參與，以實際行動回饋在地。

小農吳和南世代住在宜蘭三星鄉，多年來堅持理念，採用無毒自然農法灌溉、小量生產，只為種植對大自然和人類有益的台灣米。

任職台灣三星9年、參與6次志工活動的資深員工陳以苓感同身受地說：「身長在都市的我們，早已忘記每一粒米背後的故事，透過直接契作，除了每年可以吃到無毒健康的稻米，還能下鄉親自體驗收割、插秧，不僅提供實際參與公益的機會，也讓我們懂得更加珍惜資源。」

台灣三星希望藉此拋磚引玉，呼籲更多企業伸出援手，共同支持在地小農，保障農民耕作產銷的收益，讓更多人吃到品質優良的台灣米，並將收成契作的無毒健康米作為企業贈禮，與合作夥伴分享台灣優質農產。

台灣三星三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，長官們率領員工擔任一日志工親自...
台灣三星三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，長官們率領員工擔任一日志工親自下田插秧。圖／三星提供
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台灣三星三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，以實際行動回饋在地。圖／三星提...
台灣三星三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，以實際行動回饋在地。圖／三星提供
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台灣三星三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，號召員工身體力行。圖／三星提供
台灣三星三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，號召員工身體力行。圖／三星提供
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小農吳和南與台灣三星電子總經理李廷柱（圖右）一同彎腰插秧。圖／三星提供
小農吳和南與台灣三星電子總經理李廷柱（圖右）一同彎腰插秧。圖／三星提供
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認養農民自然農法
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