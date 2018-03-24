台灣三星總經理率領志工彎腰下田 傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣三星認養三星鄉一畝田，積極推動「星美好」在地公益計畫，更三度舉辦「三星稻田認養公益計畫」志工活動，總經理李廷柱率領員工擔任一日志工，一步一腳印踩進田泥，彎腰插下每一株秧苗，除了從過程中學習謙卑的精神，更藉由身體力行體現對台灣土地的熱愛，同時也希望喚起大眾關注為台灣默默付出的小農們。

台灣三星電子總經理李廷柱表示，三星在台已有24年，落實在地深耕承諾，長期投入企業社會責任，持續推動「星美好」在地公益計畫，從星教育、星人才、星關懷、星環境等4大面向努力，其中稻田認養計畫已邁入第3年，透過支持小農的友善契作，感受他們對台灣這片土地的堅持與熱愛，更鼓勵員工們一起積極參與，以實際行動回饋在地。

小農吳和南世代住在宜蘭三星鄉，多年來堅持理念，採用無毒自然農法灌溉、小量生產，只為種植對大自然和人類有益的台灣米。

任職台灣三星9年、參與6次志工活動的資深員工陳以苓感同身受地說：「身長在都市的我們，早已忘記每一粒米背後的故事，透過直接契作，除了每年可以吃到無毒健康的稻米，還能下鄉親自體驗收割、插秧，不僅提供實際參與公益的機會，也讓我們懂得更加珍惜資源。」